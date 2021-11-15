KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Prenses doğum ile normal doğum korkusu yok oluyor! Epidural doğum nedir?

Prenses doğum ile normal doğum korkusu yok oluyor! Epidural doğum nedir?

15.11.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normal doğum esnasında yaşanan ağrıyı tolere edemeyen anne adaylarının tercih ettiği prenses doğum yani epidural doğum, anne adaylarını kasılmaları hissetmeden, acı yaşamadan bebeklerine kavuşmalarını sağlıyor. Bu yöntemle normal doğum korkusu da ortadan kalkıyor. Konu ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Soner Pul, prenses doğum hakkında merak edilenleri anlattı.

Prenses doğum ile normal doğum korkusu yok oluyor! Epidural doğum nedir?

Anne adaylarının heyecanlı bekleyişini sürdürdüğü hamilelik döneminde, kafalarındaki en endişeli soru işaretlerinden biri de doğumu ne şekilde yapacağım düşüncesidir. Bilimsel çalışmalar sonucu zorunlu olmadığı takdirde uzmanlar sezeryan doğumu önermiyor. Bu noktada da normal doğum ile ilgili uzun süre sancı çekmek istemeyen anne adayları da gelişen tıp teknolojisi sayesinde epidural doğum yöntemine yöneldi. Halk arasında da prenses doğum olarak bilinen anestezi yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan ve merak edilenleri yanıtlayan Beykent Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Soner Pul, doğumdan korkan her kadın için uygulanabilir bir yöntem olduğunu dile getirdi.
Öncelikli olarak yöntem hakkında nasıl uygulandığına dair açıklamalarda bulunan Op. Dr. Soner Pul, “Epidural doğum tekniğine normal doğum esnasında yaşanılan ağrıların giderilmesi için başvuruluyor. Yöntem aslında bölgesel bir anestezi yöntemi diyebiliriz ve artık son zamanlarda sezeryanlarda da çok sık bu uygulamayı yapıyoruz. Ağrısız doğum uygulaması için öncelikle bel bölgesindeki omurgaya şiddetli ağrıların olmadığı bir dönemde temizlik işlemi yapıyoruz ve ince bir kateter yerleştiriyoruz. Ardından ağrıların şiddetlendiği dönemde rahim ağzının 4 santime kadar açıldığı zaman ilaç uyguluyoruz. Böylelikle anne adayı kasılmaları hissediyor ama acı hissini ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.

"HEM NORMAL DOĞUM İSTENİLİYOR HEM DE AĞRISIZ GEÇSİN"

Ağrısız olduğu zaman normal doğum sürecinin daha tahammül edilebilir hale geldiğini aktaran Op. Dr. Pul, “Son zamanlarda kimse doğum ağrılarını yaşamak istemiyor. Özellikle gelişmiş toplumlar hem normal doğum istiyor hem de normal doğumda yaşanan bu ağrıları çekmek istemiyorlar. Bu yüzden bilimsel çalışmalar sonucunda bu teknik ortaya çıktı. Normal doğumda doğum sürecini etkilemeden hastanın ağrısını bu yöntemle kesmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

"BEBEK VE ANNE İÇİN HERHANGİ BİR RİSK TEŞKİL ETMİYOR"

Yöntemin bebek ve anne adayı için ekstra bir risk bulundurmadığını ifade eden Pul son olarak da, “Bazen aileler bebekle ilgili bir problem olur mu diye korkuyor, bu doğum yöntemi bebek için hiçbir zararı olmayan ve her iki doğum için de uygulanabilen bir yöntem. İster sezeryan olsun isterse normal doğum, bizim amacımız sadece ağrıyı kesmek. Uygunluk durumuna göre her anne adayına özellikle doğal doğum yapacak olanlara bu yöntemden korkmamalarını ve kullanmalarını tavsiye ediyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERŞoförü gazetecilere saldırdıŞoförü gazetecilere saldırdı
PARTNER Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı! Defne Samyeli'nin görüntü vermemek için yaptığını gören donup kaldı!
Anne sütü vurgusu: Covid olsanız da emzirin!Anne sütü vurgusu: Covid olsanız da emzirin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

Kavga sonrası mesajlar ifşa oldu! Ekinci yerine bakın kim geldi

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Kırılgan ve hassas olabilirsiniz!

Kırılgan ve hassas olabilirsiniz!

Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

Çamaşır yıkarken bu işlemleri uygularsanız...

Bu hafta burcunuzu neler bekliyor?

Bu hafta burcunuzu neler bekliyor?

Bebeğinizin sağlığı için bunları atlamayın!

Bebeğinizin sağlığı için bunları atlamayın!

İlginizi Çekebilir

Koltuk altı kararmalarına çare arayanlara ipuçları ve ürün önerileri

Koltuk altı kararmalarına çare arayanlara ipuçları ve ürün önerileri

Fahriye Evcen'in kahve kombinini beğenenlere tavsiyeler

Fahriye Evcen'in kahve kombinini beğenenlere tavsiyeler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Bu sonbahara damga vuran aşırı cool süveterler

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

Sonbahar davetleri için şık ve pratik saç modelleri

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Lekelerin altındaki sebep belli oldu!

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.