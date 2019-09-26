Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimizin, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle mazide ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de üstleneceği tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

Türkiye'nin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması, denizlerdeki menfaatlerinin korunması ve kollanması görevlerini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren, köklü bir maziye sahip olan Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Hiçbir zaman ödün vermediğimiz barışçı dış politikamıza da değerli katkılarda bulunan, geçmişten bugüne taşıdığı bilgi birikimi, engin tecrübesi ve donanımıyla bugün de etkin ve caydırıcı konumunu sürdüren Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu üstün niteliklerle bizleri gururlandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.