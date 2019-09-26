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Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Deniz Kuvvetlerimizin, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle mazide ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de üstleneceği tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine inancımız tamdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimizin, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle mazide ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de üstleneceği tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

Türkiye'nin denizden gelecek tehditlere karşı savunulması, denizlerdeki menfaatlerinin korunması ve kollanması görevlerini üstün bir vazife anlayışıyla yerine getiren, köklü bir maziye sahip olan Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Hiçbir zaman ödün vermediğimiz barışçı dış politikamıza da değerli katkılarda bulunan, geçmişten bugüne taşıdığı bilgi birikimi, engin tecrübesi ve donanımıyla bugün de etkin ve caydırıcı konumunu sürdüren Deniz Kuvvetlerimiz, sahip olduğu üstün niteliklerle bizleri gururlandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Kuvvetlerinin, Türk tarihindeki en görkemli zaferlerden olan Preveze Deniz Zaferi başta olmak üzere, devraldığı zengin mirasa her zaman sahip çıktığı ve taşıdığı sorumluluğun bilinciyle her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"1538’te Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki denizcilerimizin kazandığı, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Preveze Deniz Zaferi'yle ordumuz, kara harekatlarındaki başarısını denizlerimize de taşımış, donanmamızın gücünü tüm dünyaya kanıtlamıştır. Deniz Kuvvetlerimizin, birikimi, donanımı, disiplini ve nitelikli personeliyle mazide ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de üstleneceği tüm görevleri eksiksiz yerine getireceğine inancımız tamdır. Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nde vatanı için mücadele eden bütün kahramanlarımızı ve şehitlerimizi şükranla anıyor, Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

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