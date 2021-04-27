Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutant virüs uyarısı: Çocuklarda daha etkili

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Erhan Ertürk'ün sunduğu Haber Global Ana Haber'de salgına ilişkin çok önemli uyarılarda bulundu.

TAM KAPANMA ÇARE OLACAK MI?

Ceyhan açıklamasında "Tam kapanmayı Çin dışında hiçbir ülke yapamadı. Tam kapanma salgının hızını yavaşlatır, aşı için zaman kazanırız. Ancak alınan tedbirler eğer uygulanırsa. Bundan önceki alınan önlemlerde iş yerleri, esnek çalışma ve ev içi ortama ilişkin karar yoktu. Şimdiki tedbirlerde bu alınacaktır. Biraz da insanların ne kadar uyacağına bağlı. İnsanları ikna etmek lazım. Hedefimiz 5 bin vakaya düşmek değil, biz bu önlemleri 15 gün sonra göreceğiz. 18'inde de birden bire tedbirsiz yaşama dönersek bu alınan kararlar hiçbir anlamı kalmayacaktır. Salgın artış ve inişlerle seyreder. Aşılamayı yüzde 70'i bulduramayacığımız sürece artış olur. Ancak toplumun yüzde 70'ini aşıladığımız zaman biter. Aşıları grup grup risk guruplarına göre ayırabilseydik olabilirdi. İnsanları uzun süre tek doz aşıyla bırakırsak eninde sonunda mutasyona uğrar. Çok sayıda insan hastalanır ve kaybedilir" dedi.

"BUGÜN 2,5 YAŞINDAKİ HASTAMI KAYBETTİM"

Ceyhan "Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili. Bugün hastaneden geldiğimde 2,5 yaşındaki çocuk hastamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

