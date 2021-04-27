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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada tepki çeken "Bu tam kapanma değildir" sözlerine açıklık getirdi

27.04.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada tepki çeken sözlerine açıklık getirdi. Tam kapanmanın bilimsel bir tarifi olduğunu belirten Ceyhan, "Bunu söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. 'Tedbirler yetersiz falan, böyle bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaten zaman gösterecek bize" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada tepki çeken "Bu tam kapanma değildir. Tam kapanma olması için 28 gün olmalıdır" sözüyle ilgili olarak açıklama yaptı.

NTV yayınına konuk olan Ceyhan, "Şimdi kesinlikle 'Şu kadar olmalıydı' falan diye tam kapanma bu değil gibi ifadem olmadı. Ama bunu sosyal medyada yayanlar iyi niyetle yaymıyorlar zaten. Her gün bu tedbirlere karşı çıkanlar, aşılamaya karşı çıkanlar bu tip yalanlar söylüyorlar" dedi.

Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

"Tam kapanmanın bir bilimsel tarifi var. Tam kapanma demek bulunduğunuz binadan dışarı çıkmamak, ve içeri de kimsenin girmemesi demek. Kapatma İngilizce'de lockdown'dan gelen bir tercüme. Lockdown sadece tıpta kullanılan bir terim de değil, hapishanelerde de kullanılır. Bir acil durum olduğunda herkesi hücresine kapattıklarında da buna lockdown denir.

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1973'ten beri defalarca değişik nedenlerle lockdown uygulanmıştır. Mesela savaşlarda kullanılır, bir keskin nişancı olduğunda bulunduğunuz yerden kafanızı çıkarmamanıza da lockdown denir. Bunu söylerken, anlamının farklı olduğunu söylüyorum. Tedbirler yetersiz falan, böyle bir ifadem olmadı. Yeterli olup olmadığını zaten zaman gösterecek bize.

Yeterlilik ancak sonuçta belli olacak bir şey. Bu alınan tedbirler, ısrar olarak uygulanırsa, tam olarak uygulanırsa, o arada aşılamamızı da hızla yüzde 70-75 oranlarına yükseltirsek tabii ki istenen sonuca ulaşabiliriz."

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koronavirüs (Covid-19) Mehmet Ceyhan tam kapanma

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