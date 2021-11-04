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  4. Prostat kanseri idrar testi ile teşhis edilecek! Bu keşifle biyopsiyi tarih olacak

Prostat kanseri idrar testi ile teşhis edilecek! Bu keşifle biyopsiyi tarih olacak

04.11.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prostat kanserinde teşhis için idrar testi geliştiren araştırmacılar, biyopsi olmadan kanserin miktarını tespit edebildiklerini açıkladı. Prostat kanseri için geliştirilen idrar testinin İngiltere’de East Anglia Üniversitesi araştırmacıları tarafından pilot çalışma ile gerçekleştirildiği öğrenildi.

Prostat kanseri idrar testi ile teşhis edilecek! Bu keşifle biyopsiyi tarih olacak

Norwich kentinde bulunan East Anglia Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, ekibin daha önce geliştirdiği Prostat İdrar Riski (PUR) testiyle sadece ‘düşük veya yüksek prostat kanseri riski’ altında olan kişileri belirlediklerini ancak yeni çalışmayla geliştirilen testin, tedavi seçenekleri açık olmayan ‘orta-risk’ altındaki kişileri de tespit ettiği belirtildi.

Geleneksel yöntemle kişideki prostat kanseri ancak kan testi, dijital rektal muayene (DRE) olarak bilinen bir fizik muayene, MRI taraması ve biyopsi ile tespit ediliyordu. Geliştirilen idrar testi, idrarda bulunan ‘biyo-belirteçler’ yardımıyla erkeklerin prostatında bulunan kanser miktarını tespit ederek tedaviye ihtiyacı olup olmayacağını belirliyor.

BİYOPSİ OLMADAN TEŞHİSE, ÇARESİZCE İHTİYAÇ VAR

Bilim insanları, prostat kanserinin çok yavaş geliştiğini ancak doktorların, hangi tümörlerin daha agresif bir forma ilerleyeceğini tespit etmekte zorlandığını ve bu durumun birçok erkek için tedaviye karar vermeyi zorlaştırdığını belirtti. Araştırmayı yürüten ekibin başında bulunan Dr. Jeremy Clark, “Prostat kanseri hastaları için teşhis ve sonuçların tahmin edilmesinde, özellikle invaziv bir biyopsi almadan yapılabiliyorsa, gelişmelere çaresizce bir ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

HASTALIĞIN İZLENMESİNDE DE FAYDALI OLACAK

Dr. Clark geliştirdikleri test hakkında yaptığı açıklamada, “Daha önce, PUR'un acil tedavi gerektiren yüksek riskli kanserli erkekleri ve ayrıca çok düşük ilerleme oranına sahip ve genellikle tedaviye ihtiyaç duymayan düşük riskli kanserli erkekleri tanımlayabildiğini göstermiştik. Ancak, bu aşırı uçlar arasında kalan "orta riskli" üçüncü bir erkek kategorisi vardı. Prostat kanseri teşhisi konan erkeklerin yaklaşık yarısı bu gruba giriyor ve şimdiye kadar onlar için tedavi yolları daha az açıktı. PUR sadece agresif kanserin varlığını ölçmekle kalmaz, aynı zamanda prostatta artan agresif kanser miktarlarını da ölçüyor. PUR, şu anda tedavi gerektirmeyen erkeklerde hastalığın izlenmesi için de faydalı olacak” dedi.

DHA

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