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Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

20.10.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başakşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki öğrenciler bazı şartları protesto etmek için eylem düzenlemişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu bugün eylem yapan öğrenciler için yeni alınan kararları duyurdu.

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Dün İstanbul Başakşehir'de yurtta kalan bazı öğrenciler gösteri düzenlemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protestonun haklı olduğunu söyleyip bugün öğrenciler için hazırlanan yeni kararları duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu internetin ücretsiz olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim.

Bugün;

  • Ücretsiz internet sağladık
  • İETT otobüs seferleri artırıldı
  • Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak
  • Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar

DÜN NELER YAŞANMIŞTI

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenlemişti. Öğrenciler, eylemlerine gerekçe olarak metro istasyonu ile yurt arasındaki yolda 1 hafta içinde 3 ayrı olayda üniversitelilerin bıçaklı saldırıya uğramasını ve yönetimin gerekli önlemleri almamasını gösterdi. Öğrenciler, “Yönetim uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları atmıştı.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ NEYDİ?

Eyleme katılan öğrencilerin talepleri şöyle:

  • Yurt ile metro arasında gasp olaylarına karşı otobüs seferleri istiyoruz.

  • Yemekhane fiyatlarının düşürülmesini istiyoruz.

  • İnternette kotanın kaldırılmasını ve nitelikli hale getirilmesini istiyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu internet KYK
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