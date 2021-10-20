Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Dün İstanbul Başakşehir'de yurtta kalan bazı öğrenciler gösteri düzenlemişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu protestonun haklı olduğunu söyleyip bugün öğrenciler için hazırlanan yeni kararları duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu internetin ücretsiz olduğunu açıkladı.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:



Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim.

Bugün;

Ücretsiz internet sağladık

İETT otobüs seferleri artırıldı

Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak

Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar

Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim.



Bugün;



????Ücretsiz internet sağladık

????İETT otobüs seferleri artırıldı

????Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak

????Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar pic.twitter.com/hBaqKDL78k — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 20, 2021

DÜN NELER YAŞANMIŞTI

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler akşam saatlerinde eylem düzenlemişti. Öğrenciler, eylemlerine gerekçe olarak metro istasyonu ile yurt arasındaki yolda 1 hafta içinde 3 ayrı olayda üniversitelilerin bıçaklı saldırıya uğramasını ve yönetimin gerekli önlemleri almamasını gösterdi. Öğrenciler, “Yönetim uyuma, öğrencine sahip çık” sloganları atmıştı.

ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİ NEYDİ?

Eyleme katılan öğrencilerin talepleri şöyle:

