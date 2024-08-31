Protokolde ağırlanan Dilruba Kayserilioğlu ile Özgür Özel'in fotoğraf karesi AK Parti'yi kızdırdı: Tam bir şuursuzluk!

Instagram yasağına tepki gösterirken hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sert şekilde eleştirmesiyle çok konuşulan Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi. Kayserilioğlu'nun serbest kaldıktan sonra ilk işlerinden biri İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) katılmak oldu.

ÖZEL'LE YAN YANA POZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 93'üncüsü "teknoloji" temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını dün açtı. Açılışa katılan Dilruba Kayserilioğlu, protokolde CHP Genel Özgür Özel'in yanında yer aldı.

AK PARTİ'Yİ KIZDIRAN KARE: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Kayserilioğlu ile Özgür Özel'in yan yana yer aldığı fotoğraf karesine AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez" dedi.

ÇELİK: NEFRET SÖYLEMLERİNE KIYMET VERİLMESİ TAM BİR ŞUURSUZLUK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çelik şunları kaydetti:

"Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir.

Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur."

AK PARTİLİ ZENGİN'DEN DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU İÇİN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan daha önce Dilruba Kayserilioğlu hakkında yaptığı açıklamayla çok konuşulan Özlem Zengin'in yeni açıklamaları da dikkat çekti. Daha önceki konuşmasında Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini savunan Zengin, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında şöyle konuştu:

"Söylediği hiçbir cümle doğruyu ifade etmiyor. Kullandığı ifadeler nezaketsiz ve yakışıksız. Çıktıktan sonra söylediği daha rahatsız edici, 'hiç pişman değilim' dedi. Ben pişman olmasını beklerdim. Tahliyeden sonra ceza yaptırımı olmayacak diye bir şey yok."