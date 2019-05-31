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PS Plus Haziran oyunları bugün belli oldu

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 11:05 | Son Güncelleme

Sony, multiplayer oyun oynamak için zorunlu kıldığı PlayStation Plus servisi ile bildiğiniz gibi bir takım oyunları ücretsiz olarak da sunuyor.

PS Plus Haziran oyunları bugün belli oldu

Geçtiğimiz yıla kadar; PlayStation 3, PlayStation 4 ve PS Vita için ücretsiz oyun sunan Sony, şimdi sadece PlayStation 4 sahiplerine ücretsiz oyun dağıtıyor.

Haziran ayı içerisinde ücretsiz olarak verilecek PlayStation Plus oyunları ise bugün belli oldu. Sony, Haziran ayında; Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel oyunlarını barındıran Borderlands: The Handsome Collection‘ı ve Sega’nın Sonic the Hedgehog serisinin 25. yıldönümünü anmak için üretilen Sonic Mania oyununu ücretsiz olarak sunacak.

Aylık 23,99 TL, 3 Aylık 74,99 TL ve 12 Aylık 179,99 TL olan PS Plus, Xbox One’ın Xbox Live Gold sistemine göre yarı yarıya daha ucuz. Microsoft Türkiye’nin saçma kararlarının Sony Türkiye’ye yaradığını söyleyebiliriz. Umarız PS Plus‘a da ilerleyen günlerde bir zam gelmez.

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Anahtar Kelimeler:
PS Plus PS Plus Haziran oyunları

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