PS Plus Haziran oyunları bugün belli oldu

Geçtiğimiz yıla kadar; PlayStation 3, PlayStation 4 ve PS Vita için ücretsiz oyun sunan Sony, şimdi sadece PlayStation 4 sahiplerine ücretsiz oyun dağıtıyor.
Haziran ayı içerisinde ücretsiz olarak verilecek PlayStation Plus oyunları ise bugün belli oldu. Sony, Haziran ayında; Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel oyunlarını barındıran Borderlands: The Handsome Collection‘ı ve Sega’nın Sonic the Hedgehog serisinin 25. yıldönümünü anmak için üretilen Sonic Mania oyununu ücretsiz olarak sunacak.
Aylık 23,99 TL, 3 Aylık 74,99 TL ve 12 Aylık 179,99 TL olan PS Plus, Xbox One’ın Xbox Live Gold sistemine göre yarı yarıya daha ucuz. Microsoft Türkiye’nin saçma kararlarının Sony Türkiye’ye yaradığını söyleyebiliriz. Umarız PS Plus‘a da ilerleyen günlerde bir zam gelmez.
Saat 23.59 itibarıyla trafiğe açıldı!
Pedofili ifadeleri büyük tepki çekmişti! Karar verildi
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum