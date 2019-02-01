PS Plus Şubat oyunları

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
TEKNOLOJİ  | 01.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Microsoft’un geçtiğimiz günlerde Xbox Live Gold oyunlarını açıklamasının ardından Sony’den de beklenen haber geldi. PS Plus Şubat oyunları nihayet belli oldu. İşte detaylar.

PS Plus Şubat oyunları

PlayStation 4 sahiplerinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği PS Plus Şubat oyunları nihayet netlik kazandı. Bir süredir ücretsiz olarak dağıttığı oyunlarla PS Plus abonelerini hayal kırıklığına uğratan Sony, Şubat ayında adeta şov yaptı.

Japon konsol devi önümüzdeki ay Ubisoft‘un dikkat çeken oyunu For Honor’ı ücretsiz olarak dağıtacak. Eğer siz de PlayStation Plus abonesiyseniz, For Honor’ı Şubat ayında ücretsiz olarak konsolunuza indirebileceksiniz.
Hepsi bu kadarla da sınırlı değil. PS Plus Şubat oyunları arasında Hitman The Complate First Season da yer alıyor. Ajan 47 belki biraz For Honor’ın gölgesinde kalmış olabilir. Fakat bu oyunu da kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederiz.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. PlayStation 3 ve PS Vita sahipleri Şubat ayı itibariyle PS Plus’tan ücretsiz oyun indiremeyecekler. Bir başka değişle bu aydan sonra Sony Vita ve PS3 sahiplerine PS Plus üzerinden ücretsiz oyun sunmayacak.

İşte PS Plus Şubat oyunları

PlayStation 4
For Honor (Ubisoft)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Hitman: The Complete First Season (Warner Bros. Interactive Entertainment)
Rogue Aces (Curve Digital)

PlayStation 3

Divekick (Iron Galaxy Studios)
Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami)
PS Vita
Divekick (Iron Galaxy Studios)
Gunhouse (Necrosoft Games)
Rogue Aces (Curve Digital)

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