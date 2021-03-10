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  4. PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek? Devler Liginde final gibi mücadele

PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek? Devler Liginde final gibi mücadele

10.03.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek? Devler Liginde final gibi mücadele

PSG-Barcelona maçının yayınlanacağı şifresiz kanal futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün 23.00'da gerçekleşecek olan Devler Liginde iddialı iki takım karşı karşıya gelecek. Paris St Germain ve FC Barcelona maçında heyecan dolu bir müsabaka futbol severleri bekliyor. İşte, PSG Barcelona maçının yayınlanacağı şifresiz kanal!

Devler Liginde heyecan sürüyor. Bu akşam gerçekleşecek olan PSG FC Barcelona mücadelesi hangi kanalda verilecek? sorusu ise maçı izlemek isteyenler kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Son 4 maçında gol yemeyen Barcelona ve ikinci sırada yer alan PSG mücadelesi en merak edilen karşılaşmalardan biri oldu. Peki, PSG Barcelona maçı hangi kanalda şifresiz canlı verilecek? İşte, yanıtı!

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TUR HEYECANI

Paris St Germain, Şampiyonlar Ligi grubunda Başakşehir ile aynı grupta mücadele ederek RB Leipzig’i averajla geride bırakmıştı. Paris St Germain bu başarısı ile Fransa Ligue 1’de 28 haftanın sonunda ikinci sırada yerini aldı.

Takımda iki eksik olmasına rağmen Paris St Germain, İspanya’da elde ettiği 4-1’lik üstünlükle büyük bir avantaj elde etti. Neymar'ın sakatlığının yanı sıra takımda Juan Bernat ve Moise Kean de yer alamayacak.

Barcelona ise son 4 maçını namağlup kazandı. Her iki takım da 2016-2017 yılındaki müsabakada karşı karşıya gelmiş, ilk maçta PSG 4-0 üstünlük sağlarken rövanş maçında Barcelona 6-1'lik skor ile üst tura geçmişti.

TAKIMDA KİMLER YER ALACAK?

Neymar'ın sakatlığı sürerken, Moise Kean ise korona virüs nedeni ile karantinaya girdi. Hücum üçlüsünün bu maçta Mbapppe, Icardi ve Di Maria olması bekleniyor. Sağ bekte ise belirsizlik olduğu söylenirken, Colin Dagba be Alessandro Florenzi'nin akıbeti maç saatinde belli olacak.

PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ VE CANLI VERİLECEK?

Barcelona -PSG arasında oynanacak olan son 16 tur rovanş maçı, TSİ 23:00'dan itibaren beIN SPORTS HD1 ekranlarında verilecek.

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