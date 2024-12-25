Psikolog bu beş işarete dikkat çekti! Sosyal medyadan gündem yarattı: "Düşündüğünüzden daha çekici olduğunuzu gösteriyor"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta ikili ilişkilere dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken psikolog Francesca Tighinean, çekiciliğinizin derecesini merak ediyorsanız yabancıların hareketlerini gözlemlemeniz gerektiğini söyleyerek dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları olduğunu açıkladı.

TEK TEK SIRALADI

Francesca Tighinean'a göre ilk işaret veren nokta kaşlar oluyor. Fenomen psikolog sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Güzellik saçıp saçmadığınızı bilmek istiyorsanız, kaşlara dikkat edin. Kaşların kalkması bilinçaltının bir işaretidir" ifadelerini kullandı.

Tighinean'ın dikkat çektiği ikinci işaret ise, yabancıların size yardım etmek için ellerinden geleni yapmaları. Tighinean paylaşımında insanların yardım etmek için uğraşmalarına yönelik olarak ise, "Çekiciliğin olumlu niteliklerle ilişkilendirildiği halo etkisi nedeniyle size yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar, çekici bulduğumuz kişilere karşı bilinçaltında daha arkadaş canlısı ve daha cömert olma eğiliminde oluruz" dedi.

ZANNEDİLDİĞİNİN AKSİNE DAHA AZ İLTİFAT

"Düşündüğünüzden daha çekici olduğunuzu gösteren 5 işaret" paylaşımında Tighinean'ın belki de en şaşırtan maddesi iltifatlara yönelik olandı. Görünüşünüzle ilgili nadiren iltifat alacağınızı ifade eden Tighinean, "Görünüşünüzle ilgili nadiren iltifat alırsınız. Bunun nedeni, insanların muhtemelen ne kadar çekici olduğunuzun zaten farkında olduğunuzu düşünmeleri ve bu nedenle size bunu hatırlatmalarına gerek olmadığına inanmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Fenomen psikolog gözlere ve bakışlara dikkat çekerek, insanların sizin inanılmaz derece güzel göründüğünü kabul etmeseler de bakışlarının çok şeyi anlattığını söyledi. Son işaret ise insanların sizi daha olumlu bir bakış açısında görmesi

ÇEKİCİLİĞİN 5 İŞARETİ