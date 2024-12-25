Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Psikolog bu beş işarete dikkat çekti! Sosyal medyadan gündem yarattı: "Düşündüğünüzden daha çekici olduğunuzu gösteriyor"

Psikolog bu beş işarete dikkat çekti! Sosyal medyadan gündem yarattı: "Düşündüğünüzden daha çekici olduğunuzu gösteriyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.12.2024 11:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğer çekici olmadığınızı düşünüyorsanız bir kez daha düşünün. Bunun nedeni, bir psikoloğun çekiciliğin beş belirtisini ortaya çıkarmış olması. Francesca Tighinean isimli psikolog 1.3 milyon takipçisine yardımcıların çekici bulduğu kişilere davranışlarını sıraladı. Psikoloğun sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Psikolog bu beş işarete dikkat çekti! Sosyal medyadan gündem yarattı: "Düşündüğünüzden daha çekici olduğunuzu gösteriyor"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta ikili ilişkilere dair yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken psikolog Francesca Tighinean, çekiciliğinizin derecesini merak ediyorsanız yabancıların hareketlerini gözlemlemeniz gerektiğini söyleyerek dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları olduğunu açıkladı.

TEK TEK SIRALADI

2

Francesca Tighinean'a göre ilk işaret veren nokta kaşlar oluyor. Fenomen psikolog sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Güzellik saçıp saçmadığınızı bilmek istiyorsanız, kaşlara dikkat edin. Kaşların kalkması bilinçaltının bir işaretidir" ifadelerini kullandı.

Tighinean'ın dikkat çektiği ikinci işaret ise, yabancıların size yardım etmek için ellerinden geleni yapmaları. Tighinean paylaşımında insanların yardım etmek için uğraşmalarına yönelik olarak ise, "Çekiciliğin olumlu niteliklerle ilişkilendirildiği halo etkisi nedeniyle size yardım etmek için ellerinden geleni yaparlar, çekici bulduğumuz kişilere karşı bilinçaltında daha arkadaş canlısı ve daha cömert olma eğiliminde oluruz" dedi.

1

ZANNEDİLDİĞİNİN AKSİNE DAHA AZ İLTİFAT

5

"Düşündüğünüzden daha çekici olduğunuzu gösteren 5 işaret" paylaşımında Tighinean'ın belki de en şaşırtan maddesi iltifatlara yönelik olandı. Görünüşünüzle ilgili nadiren iltifat alacağınızı ifade eden Tighinean, "Görünüşünüzle ilgili nadiren iltifat alırsınız. Bunun nedeni, insanların muhtemelen ne kadar çekici olduğunuzun zaten farkında olduğunuzu düşünmeleri ve bu nedenle size bunu hatırlatmalarına gerek olmadığına inanmalarıdır" ifadelerini kullandı.

Fenomen psikolog gözlere ve bakışlara dikkat çekerek, insanların sizin inanılmaz derece güzel göründüğünü kabul etmeseler de bakışlarının çok şeyi anlattığını söyledi. Son işaret ise insanların sizi daha olumlu bir bakış açısında görmesi

ÇEKİCİLİĞİN 5 İŞARETİ

  • Kaş flaşı
  • Yabancılardan yardım teklifi
  • Nadiren iltifat
  • Yabancıların bakışları
  • Güvensizlikten oluşan şaşırma

İlginizi Çekebilir

2025 bu kehanetlerle geliyor!

2025 bu kehanetlerle geliyor!

Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

Taciz anları kamerada! Gizli çekimi ifşaladı

 Dövme yaptırdı! Bacağı tanınmaz hale geldi: 'Başım dönmeye başladı'

Dövme yaptırdı! Bacağı tanınmaz hale geldi: 'Başım dönmeye başladı'

 96 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Tek hareketiyle düğünden vazgeçti

96 bin TL'lik düğün hediyesi verdi! Tek hareketiyle düğünden vazgeçti

 Giren her şeyi saniyeler içinde yok ediyor! Adım atar atmaz hastalandı

Giren her şeyi saniyeler içinde yok ediyor! Adım atar atmaz hastalandı
Anahtar Kelimeler:
Psikolog ilişki sorunları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Asgari ücrete refah payı gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu

Asgari ücrete refah payı gelecek mi? Erdoğan son noktayı koydu

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Emekli maaşı muhtemel zam tabloları belli oldu! İşte 2025 yılında en düşük emekli maaşı ve zam oranı için beklenen rakamlar…

Tepki çeken görüntüler! Çığlık sesleri mahalleyi inletti

Tepki çeken görüntüler! Çığlık sesleri mahalleyi inletti

Kıyıda parçaladı! Saniyeler içinde yaşandı

Kıyıda parçaladı! Saniyeler içinde yaşandı

2025 kehanetleri gündem yarattı! "Eşi benzeri görülmemiş"

2025 kehanetleri gündem yarattı! "Eşi benzeri görülmemiş"

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

1 yıldır boş olan eve aylık 27 bin TL su faturası geldi! Nedeni şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Camper rahatlığıyla tanışma zamanı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.