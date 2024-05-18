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    4. Psikolojik test: Hangi görselde yaşamak isterdin? Geçmiş yaşamındaki kimliğini ortaya çıkarıyor

    Psikolojik test: Hangi görselde yaşamak isterdin? Geçmiş yaşamındaki kimliğini ortaya çıkarıyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    18.05.2024 10:08
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    Psikolojik testler iç dünyanıza ışık tutabiliyor. Bu tarz testlerde yer alan görsellerden birini seçmeli ve o görsele karşılık gelen anlamı okumalısınız. Hangi görselde yaşamak isterdin? testinde 4 adet resim bulunuyor. Bunlar sizin geçmiş yaşamınızdaki kimliğiniz hakkında bilgiler veriyor.

    Psikolojik test: Hangi görselde yaşamak isterdin? Geçmiş yaşamındaki kimliğini ortaya çıkarıyor

    Görsel testler oldukça popüler. Psikolojik olarak derin anlamlar içeren bu 4 görselden birini seçmeli ve anlamını okumalısınız. İç dünyanıza ve geçmiş yaşamınızdaki kimliğinize ışık tutan psikolojik teste aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    1. GÖRSEL

    Ekran görüntüsü 2024-05-18 095314

    Sen geçmiş yaşamda savaşçı bir ülkede yaşamış hak, hukuk, adalet temelli bir toplulukta meraklı, zeki, sağ duyulu ve mücadeleci; kolay pes etmeyen, taktiksel eylemlerle yenilmeyi veyahut başarısız olmayı kabul etmeyen, hırslı ve ne istediğini bilen mükemmeliyetçi bir toplumunda yaşamış düşüncesel, mizahsen, entelektüel, soğuk ve mesafeli bir savaşçısın. Bilim insanı, hukukçu, doktor veya akademisyen, eczacı veya şifacı olabilirsin.

    2. GÖRSEL

    Ekran görüntüsü 2024-05-18 095330

    Sen geçmiş yaşamda Ruhani bir ülkede dünyanın maddi boyutunu manevi enerji ile dengeleyen barışçı, sevgi dolu, mistik, yardım sever, duygusal, merhametli ve empat bir medeniyette iyimser bir enerji olarak meditasyon ve dua ile ruhu besleyen hayalleri ile mutlu yaşamayı dileyen özel bir ruhsun. Tabiata karşı cömert, tüm canlılara yönelik şefkatli yaşama saygı duyan kendini daha büyük emellere adamış spirütüel birisin Enerji okur, psikoloğ, rehber öğretmeni, tasavvuf ilmine yakın, dekoratif, güzel sanatlara ilgili olabilirsin.

    3. GÖRSEL

    Ekran görüntüsü 2024-05-18 095352

    Sen geçmiş yaşamda atalarına saygı duyan güvenli ve sağlıklı yaşama öncelik veren ticari bir ülkede konforlu yaşamış sağlam iradeli, kendine güvenen, konforu ve maddi güveni öncelikli tutan dünyevi algı ile manevi algıyı dengeleyen konforlu bir ülkede çok çalışan, emeğinin karşılığı için sağ duyulu ailesi ve kan bağından kişileri rahat ettirmek adına kendini adayan biraz kurnaz çokça zeki bürokrat olabilirsin. Sen bankacı, ticaret insanı, patron veya mimar, heykel tras veya çiftçi olabilirsin.

    4. GÖRSEL

    Ekran görüntüsü 2024-05-18 095415

    Sen hayalleri gerçekleştirmek adına hiç bir şeyden sakınmayan iddialı bir toplumun mücadeleci bireyi olabilirsin. Sen gösterişli bir ülkenin savaşçı, meraklı, dürtüsel ve eylemsel bireyisin. Sabırsız, sonuç odaklı, cesur ve entelektüel bir enerjisin. Eylemsel olmanın getirisinde hayallerini gerçekleştirmek adına savaşçı ve bir o kadar korkusuz. Korumacı, sevecen ve güçlü, merhametli, eğlenceli ve masumane bir ruhsun. Asker, güvenlik görevlisi, savcı, siyasi, laborant, doktor, ceo olabilirsin. Aynı zamanda ses sanatçısı veya enstrüman kullan, dans veya aktör olabilirsin.

    Vitrin


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