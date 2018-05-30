PUBG severlere müjde!

Playerunknown's Battlegrounds'un yeni haritasu Sanhok, bu hafta test sunucularında tekrardan yer alacak. İlk olarak Codename: Savage olarak duyurulan ancak sonrasında Sanhok olarak son ismini alan 4x4 arena, 31 Mayıs ve 4 Haziran tarihleri arasından oyunculara tekrar sunulacak.

PUBG oyuncuları eğer bu haritayı deneyimlemek isterlerse, kütüphanelerinden bulunan PUBG Test Server'ı indirmeleri gerekecek. PUBG Corp. yaptığı açıklamada bu test aşamasında Sanhok'un son rötuşlarının yapılacağına dikkat çekiyor. Haritanın her tüm detayalrının en mükemmel hale getirmek için için çalışan geliştiriciler, bu nedenle oyuncuların bug ve hataları test etmesi için haritayı bir kere daha test sürümü olarak oyunculara sunuyor.

Haritanın Haziran ayı sonlarına doğru oyuncularla buluşması bekleniyor.



