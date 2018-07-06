PUBG'ye yeni güncelleme geldi!

Playerunknown’s Battlegrounds’a 6.6 GB boyutuyla büyük bir güncelleme geldi. Güncellemede Sanhok ve Miramar haritasına dair önemli iyileşitirmeler yer alıyor. Bu iki haritada oyuncu hareketini kısıtlayan bazı nesnelerdeki buglar giderildi. Özellikle haritanın içine girilebilen bazı noktalar, büyük bir sorun teşkil ediyordu. Bu bölgelerde uzanan oyuncular, yanlarından habersiz geçen oyuncuları kolaylıkla öldürebiliyordu. Bu düzeltmelerle bunun önüne geçilmiş oldu.

Güncellemeyle beraber uzun zamandır beklenen küçük bir yenilik daha yapıldı ve oyun ekranına maça girmek için ne kadar süre bekleneceğine dair tahmini bir bekleme süresi eklemesi yapıldı.

Ek olarak Sanhok'a estetik değişimler de yapıldı. Haritaya dağılmış olan pek çok uçurum ve kayalar üzerinde görsel iyileştirmeler yapılırken, Ruins adlı bölgeye de küçük detaylar eklendi.



PUBG'de savaş modu da geri döndü. Ancak bu sefer Sanhok'ta. Oyuncular bir pompalı ve bir tabanca ile başlayacaklar. İner inmez başlayacak olan oyuncular, başka silahla oynamak isterlerse airdrop kovalamak zorunda kalacakalar.

ETKİNLİK DETAYLARI

ETKİNLİK TARİHİ (TÜRKİYE SAATİ)

Başlangıç: 5 Temmuz, 20:00

Bitiş: 8 Temmuz, 20:00

KULLANILABİLEN TÜRLER

-Sanhok’ta 10 tane 5 kişilik takım savaşı.

-NA/EU/AS: TPP & FPP

KR/JP/SA/SEA/OC: TPP

ETKİNLİK KURALLARI

-Tüm maçlar sabit bir güvenli bölge içerisinde gerçekleşecek.

-Tüm oyuncular pompalı, tabanca, el bombası ve bandaj ile spawn olacak.

-Airdroplar her 110 saniyede bir düşecek ve içinden sadece keskin nişancı tüfeği, DMR ve üst seviye itemler çıkabilir.

-Karşı bir oyuncuyu düşürürsen 1 puan, öldürürsen 3 puan takımın kazanır.

-Ölen oyuncu 30 saniye sonra uçakta spawn olur.

-200 puana ulaşan takım kazanırç

-15 dakika sonunda hiçbir takım 200 puana ulaşamamışsa en yüksek puanı alan kazanmış olur.

-Friendly-fire etkin değil.

LOOT SPAWNS

-Araç spawnı yok.

-Airdop dışında item spawnı yok.

DİĞER KURALLAR

-Redzone kapalı.

-Öldüreni izleme kapalı.

