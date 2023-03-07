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Putin'den deprem talimatı! Ağustos'a kadar mühlet verdi

07.03.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de yaşanan ve çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem birçok ülkeyi harekete geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendi ülkesi için bir deprem raporunun hazırlanmasını istedi. Kremlin'den yapılan duyuruda raporun ağustos ayına kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.

Putin'den deprem talimatı! Ağustos'a kadar mühlet verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme talimatı verdi.

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ÖNLEMLER GELİŞTİRİLECEK

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rus hükümetine, Rusya'da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

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AĞUSTOS'A KADAR MÜHLET

Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası'nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

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Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı. (AA)

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