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Putin'den dikkat çeken karar! Yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için...

19.02.2022 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen dakika biraz daha tırmanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dikkat çeken bir kararı imzaladı. Buna göre, yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için karar verildi.

Putin'den dikkat çeken karar! Yedekte bulunan askerlikle yükümlü vatandaşların eğitime alınması için...

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin’in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

YÜKÜMLÜ VATANDAŞLARIN ASKERLİK EĞİTİMİNE ÇAĞRILMASI TALİMATI

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi.

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3 YILDA BİR DEFADAN FAZLA EĞİTİME ÇAĞRILAMIYORLAR

Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
askerlik Rusya Ukrayna
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