HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Putin'den ulusal para birimleriyle ticaret çağrısı: Hızlandırın

Putin'den ulusal para birimleriyle ticaret çağrısı: Hızlandırın

18.04.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ulusal para birimleri üzerinden ticarete geçiş sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirtti. Putin, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz." dedi.

Putin'den ulusal para birimleriyle ticaret çağrısı: Hızlandırın

Putin, Rus ekonomisine yönelik hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Batılı ülkelerin yaptırımlarla arzuladıkları hedeflere ulaşamadıklarını söyledi.

Batılı ülkelerin, Rus bankacılık sistemini çökertmeyi ve marketlerde ürün kıtlığı yaşanmasını hedeflediğini belirten Putin, "Ancak Rusya'ya yönelik bu siyasetin işe yaramadığını söyleyebiliriz. Dahası, bu yaptırımlar uygulayanlara da zarar veriyor. Enflasyon ve işsizliğin artması, ABD ve Avrupa'da ekonomik koşulların bozulması, Avrupalıların hayat standartlarının düşmesinden bahsediyorum." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın söz konusu "eşi benzeri görülmemiş" baskıya dayandığını savunarak, "Durum istikrara kavuşuyor. Rublenin döviz karşısındaki değeri şubatın ilk yarısındaki seviyeye döndü. Bankalarda nakit döviz tekrar mevcut hale geliyor ve vatandaşların mevduatları hacmen büyüyor.” dedi.

a3fb0994-7818-4571-a458-ca5710b80e31

ENFLASYON DALGASINDA DESTEK VURGUSU

Enflasyonun yüksek bir seviyede olduğunu kabul eden Putin, "8 Nisan itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 17,5 seviyesinde. Bunlar yüksek rakamlar. Vatandaşlar bunu aile bütçelerinde hissediyor, fiyatların yükseldiğini görüyorlar ve bizler de vatandaşlara bu enflasyon dalgasıyla mücadelede destek olmalıyız." diye konuştu.

Putin, dost olmayan ülkelerin kısıtlamaları nedeniyle iç piyasadaki ticari olanakların etkilendiğini, ihracat ve ithalatta tedariklerin sevkiyatında ve ödemelerde sorunlar yaşandığını kaydetti.

Şirketlere söz konusu süreçte destek olunması gerektiğine işaret eden Putin, "İş dünyasına, güvenilir ticaret ortaklarıyla ulusal para birimleriyle ticarete geçişin hızlandırılması dahil azami destek vermeliyiz. Yeni, değişen koşullarda çok daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum." dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus savaş gemisi harap halde! Batan gemiden ilk görüntüler...Rus savaş gemisi harap halde! Batan gemiden ilk görüntüler...
Rusya paylaştı! İlk kez görüntülendilerRusya paylaştı! İlk kez görüntülendiler
Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!Evlatlık edindi, hayatının şokunu geçirdi!
Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

6'lı masada 'Gültekin Uysal' krizi! Açıklamaları olay oldu

Korkunç detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Korkunç detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Göğsünde yengeç detaylı festival tarzı beğenilmedi!

Göğsünde yengeç detaylı festival tarzı beğenilmedi!

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.