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  4. 'Quad' zirvesi sonrası dikkat çeken hamle! Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

'Quad' zirvesi sonrası dikkat çeken hamle! Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

25.05.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore yönetimi yeni bir füze denemesinde bulundu. Güney Kore, Kuzey Kore'nin biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesi yaptığını duyurdu. Füze denemesinin Tokyo'nun ev sahipliğinde Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katıldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu 'Quad' zirvesinin akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

'Quad' zirvesi sonrası dikkat çeken hamle! Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesinde bulunduğunu açıkladı. Biri kıtalararası olmak üzere 3 balistik füze denemesinin Dörtlü Güvenlik Diyaloğu 'Quad' zirvesinin akabinde gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

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PEŞ PEŞE ATEŞLENDİLER

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre, Pyongyang'ın Sunan bölgesinden yerel saatle 06.00'da 1 kıtalararası, 06.37 ve 06.42'de 2 balistik füze fırlatıldı.

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İlk füze 550 kilometre irtifada 300 kilometre, ikinci füze ise 50 kilometre irtifada 750 kilometre seyrederek, ülkenin doğu kıyılarına düştü.

Üçüncü füzenin ise 20 kilometre irtifaya ulaşıp radardan kaybolduğu kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, füzelerin, Japon ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü bildirdi.

"BARIŞ VE GÜVENLİĞİ TEHDİT EDİYOR"

Bakan Kişi, "Füze denemeleri dahil Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin Japonya ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini" söyledi.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) ise denemeye ilişkin yaptığı açıklamada, denemeleri "(Kuzey Kore'nin) yasa dışı silah programının istikrarsızlaştırıcı etkileri" olarak niteledi.

DENEME DÖRTLÜ ZİRVE SONRASI GERÇEKLEŞTİ

Denemelerin, Tokyo'nun ev sahipliğinde Japonya, ABD, Avustralya ve Hindistan liderlerinin katıldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" zirvesinin akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Son denemeyle birlikte, Kuzey Kore 2022 başından bu yana 16. kez füze denemesi yapmış oldu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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