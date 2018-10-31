Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!

İmkansız aşkı yüzünden okuldan ayrılma kararı alan Yudi, okulu bıraktıktan sonra hayatını devam ettirebilmek için kısa sürede bir işe girdi. Uluslararası bir şirkette çalışmaya başlayan Yudi, burada tanıştığı bir kişi ile çevresindekileri şoke eden bir karar aldı.