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Rahibe adayıydı, yetişkin film yıldızı oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

10 yaşında Manastır eğitimi almak için gittiği yatılı okulda 8 yıl geçiren Yudi Pineda isimli genç kız, hayat hikayesiyle dünyanın gündemine oturdu. Yudi'yi bu denli ünlü yapan olay, eğitim gördüğü manastırdaki öğretmenlerinden birine aşık olmasıyla başladı.

İmkansız aşkı yüzünden okuldan ayrılma kararı alan Yudi, okulu bıraktıktan sonra hayatını devam ettirebilmek için kısa sürede bir işe girdi. Uluslararası bir şirkette çalışmaya başlayan Yudi, burada tanıştığı bir kişi ile çevresindekileri şoke eden bir karar aldı.

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Kolombiyalı Yudi Pineda, 10 yaşında girdiği yatılı okulda sekiz yıl geçirdi. Manastırda eğitim görürken öğretmenlerinden birine aşık oldu. İmkansız aşkı nedeniyle okuldan ayrıldı.
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Pineda, okulu bıraktıktan sonra uluslararası bir şirkette çalışmaya başladı.
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Medellin'de yaşarken yetişkin filmleri için model arayan Juan Bustos ile tanıştı.Ve etrafındaki herkesi şoke eden bir karar verdi.
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Bir dönemin rahibe adayı Pineda, artık yetişkin filmlerinin yıldızı. Kolombiya medyasına konuşan, ilk filminde kendini kötü hissettiğini söyledi.
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Ülkenin en sevilen oyuncusu olan Pineda'nın hikayesi, dünyada ses getirdi. 28 yaşındaki kadın, manastırda öğrenciyken her gün şimdi oynadığı filmlere benzer yapımlar izlediğini itiraf etti.
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Anahtar Kelimeler:
Yudi Pineda manstır

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