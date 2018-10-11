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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 18:43 | Son Güncelleme

BRUNSON'A KRİTİK ZİYARET Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ve geçen 25 Temmuz'da ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, evinde ziyaret etti.

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)

BRUNSON'A KRİTİK ZİYARET
Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 9 Aralık 2016'da tutuklanan ve geçen 25 Temmuz'da ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, evinde ziyaret etti. Hovenier, Alsancak semtindeki Işılay Saygın Sokak'ta ev hapsinde bulunan ve yarın duruşmaya çıkacak olan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın evine saat 18.00 sıralarında girdi. Ziyaret öncesinde, sokaktaki güvenlik önlemleri artırıldı. Sokakta sürekli olarak bekleyen polis ekiplerinin sayısı artırılırken, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de sokaktaki önlemleri sürdü. Maslahatgüzar Hovenier'in ziyareti devam ediyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (3)

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