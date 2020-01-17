Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, bir süredir Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) tedavi görüyordu. Rahşan Ecevit, bu akşam saat 21.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit kimdir?

Türk ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit, 1923’te Bursa’da doğdu. Aslen Selanik’ten Giresun’un Şebinkarahisar’a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit’in babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral’dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunu olan Rahşan Ecevit, çok iyi derecede İngilizce bilmekteydi. Yazdığı ‘Pülümür’de Aşk’ adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Rahşan Ecevit, 1946’da Bülent Ecevit ile evlendi. Demokratik Sol Parti (DSP) ile Demokratik Sol Halk Partisi’nin (DSHP) kurucusu ve ilk başkanıdır. Kurucusu olduğu DSP’den 4 Haziran 2009 tarihinde istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde DSHP’nin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu’na ve CHP’ye desteğini açıkladı. 5 Mayıs 2015 tarihinde vücudundaki sıvı kaybı ve akciğer yetmezliği nedeniyle Ankara GATA’da tedavi gördükten sonra 8 Kasım 2015 tarihinde taburcu edilerek evinde istirahat etmeye çekilmişti. Bir süredir tekrar GATA’da tedavisi süren Rahşan Ecevit, bu akşam hayatını kaybetti.

