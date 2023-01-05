Raif İnan: “Cesur vatanseverlerin etkileyici hikayesi”

Osmanlı’nın son dönemine damga vuran Teşkilat-ı Mahsusa’nın hikayesi dizi oldu. TRT’nin dijital platformu için çekilen dizinin yönetmenliğini Şafak Bal üstleniyor. Dizinin ana karakterleri Mustafa Kemal Atatürk, Enver Paşa, Fethi Paşa ve Yakup Cemil Paşa olarak karşımıza çıkıyor. Teşkilat-ı Mahsusa Trablus projesinde tarihimize iz bırakan komutanlarımızı ellerinde revolverleri ile savaş meydanında göreceğiz....

Teşkilat-ı Mahsusa Trablus projesinin; yapımcıları Raif İnan - Uğur Veli, yönetmeni Şafak Bal ve Mustafa Kemal'i canlandıran Baki Çiftçi diziyi anlattı. İşte tüm detaylarıyla Teşkilat-ı Mahsusa Trablus...

Raif İnan (Yapımcı): Cesur vatanseverlerin etkileyici hikâyesi



Dizinin yapımını A23 Medya üstleniyor. Öncelikle şirketinizden biraz bahseder misiniz?



A23 Medya’yı 2014 yılında Uğur Veli’yle birlikte kurduk ve farklı türde pek çok proje ürettik. Belgeselle başlayan maceramıza sinema filmi ve televizyon dizileriyle devam ettik. “Sanayi Savaşları”, “Su Savaşları” belgeselleri, “Tahta Kılıç” sinema filmi ve “Vuslat” dizisini örnek olarak söyleyebiliriz.

“Mahsusa Trablus” projesi nasıl doğdu?



Trablusgarp Savaşı’nı yüzeysel olarak biliyorduk. Biraz araştırınca diğer savaşlardan ayrılan pek çok yönü olduğunu keşfettik. Savaş hattına düzenli bir ordu gönderilemediği için, gönüllü subayların öncülüğünde Libya yerli halkının bir savunma hattı kurması ve 50 bin kişilik İtalyan ordusuna 20 yıl geçit vermemesi bizi etkiledi. Ayrıca Osmanlı’nın son dönemine damga vuran Teşkilat-ı Mahsusa’nın, Trablusgarp günlerinde tasarlandığını ve doğduğunu fark ettik. Tereddüt etmeyen, cesur ve fedakâr vatanseverlerin etkileyici hikâyesi, uzun uğraşlar sonucu “Mahsusa” projesine dönüştü.

TRT’nin dijital platformunun iddialı yapımlarından biri değil mi?



TRT’nin kuracağı dijital platform önemli bir oluşum ve Türk yapımlarının dünyaya açıldığı bir pencere olacak. Platformun içinde “Mahsusa”nın da iddialı bir yerde durduğunu düşünüyoruz.

**Uğur Veli (Yapımcı)

**Ana mekân Eskişehir

Dizinin cast çalışmalarından ve nerede çekildiğinden bahseder misiniz?



Hepimizin tanıdığı ve değer verdiği, dünya tarihinde önemli yerleri olan karakterlerimizin cast çalışması için çok titiz çalışmamız gerekiyordu. Trablusgarp çöllerini çekebilmek için de detaylı araştırmalar yaptık ve sonuçta Eskişehir’i ana mekân olarak belirledik. Ayrıca İstanbul-Şile, Sakarya-Kaynarca’da gerçekleşen çekimlerle çöl atmosferimizi pekiştirdik. Ekibimiz Kocaeli Sekapark Film Platoları’nda çekimlere devam ediyor.

“Mahsusa”nın filmi de gelir mi?



Sonraki projemiz “Mahsusa Batı Trakya” olacak. En başından beri “Mahsusa”yı Trablusgarp Savaşı’yla başlayıp Teşkilat-I Mahsusa’nın kuruluşu, Balkan Savaşları esnasında Batı Trakya’nın işgali ve sonrasında kurtarılışı, Teşkilat’ın dünyanın pek çok coğrafyasında gerçekleştirdiği önemli misyonları ekrana taşıyan bir seri olarak tasarlamıştık. İlerleyen süreçte Teşkilat-ı Mahsusa ajanlarıyla birlikte 100 yıl önce Hindistan ve Türkistan’da geçen bir macerayı da yapmak istiyoruz.

Baki Çiftçi (Mustafa Kemal)



**Saygı ve sevgiyle anıyorum

Rolünüzden bahseder misiniz?



Mustafa Kemal’in 30’lu yaşlarını oynuyorum. Mustafa Kemal, o sırada Devleti Aliye-i Osmaniye’nin kol ağası kurmay yüzbaşısı. Trablusgarp işgal edilince canını hiçe sayarak vatanın her karış toprağını korumayı vazife edinen fedailerden biri. Cumhuriyetimizin kurucu liderini saygı ve sevgiyle anıyorum.

Rolünüz için özel bir çalışmanız oldu mu?



At binme eğitimi, silah ve kılıç kullanma eğitimleri aldım.

Şafak Bal (Yönetmen):



Çok şanslıyım



Bu projede yönetmen koltuğu size emanet. Neler söyleyeceksiniz?