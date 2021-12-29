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  4. Rakiplerini geçti! Matrix Resurrections filmi Amerika’da korsan olarak en çok indirilen film oldu

Rakiplerini geçti! Matrix Resurrections filmi Amerika’da korsan olarak en çok indirilen film oldu

29.12.2021 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta sinemalarda ve HBO Max’te aynı anda gösterime giren Matrix Resurrections filmi büyük bir merakla bekleniyordu. İlk üç filmin vizyona girmesinden sonra uzun bir ara veren Matrix serisinin son yapımı heyecanla karşılanmıştı. Gişede daha büyük bir açılış yapması beklenen Matrix Resurrections filmi, korsan olarak en çok indirilen yapım oldu.

Rakiplerini geçti! Matrix Resurrections filmi Amerika’da korsan olarak en çok indirilen film oldu

Matirx serisinin 18 yıl sonra vizyona giren devam filmi Matrix Resurrections, geçtiğimiz hafta tüm dünyada eş zamanlı olarak gösterime girdi. Sinema salonlarının yanında Matrix Resurrections aynı zamanda HBO Max’te yayınlanmaya başlandı. 2021 yılının merakla beklenen filmlerinden biri olmasına rağmen Matrix Resurrections, izleyiciler ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar alamadı. Amerika Birleşik Devletleri gişesinde Spiderman: No Way Home filmini tahtından indirmeyi başarmayan Matrix Resurrections, ABD'de korsan olarak en çok indirilen film oldu.

GİŞEDE GEÇENLERİ SOLLADI

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Deadline'ın haberine göre Matrix Resurrections, 20 Aralık - 26 Aralık arasında, en çok kullanılan 10 torrent sitesinde %32.6'lık bir oranla diğer filmleri geride bıraktı. Matrix Resurrections'ın geride bıraktığı filmler arasında, yakın zamanda vizyona giren Resident Evil: Welcome to Racoon City ve Spider-Man No Way Home da yer alıyor.

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