Rakiplerini geçti! Matrix Resurrections filmi Amerika’da korsan olarak en çok indirilen film oldu

Matirx serisinin 18 yıl sonra vizyona giren devam filmi Matrix Resurrections, geçtiğimiz hafta tüm dünyada eş zamanlı olarak gösterime girdi. Sinema salonlarının yanında Matrix Resurrections aynı zamanda HBO Max’te yayınlanmaya başlandı. 2021 yılının merakla beklenen filmlerinden biri olmasına rağmen Matrix Resurrections, izleyiciler ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar alamadı. Amerika Birleşik Devletleri gişesinde Spiderman: No Way Home filmini tahtından indirmeyi başarmayan Matrix Resurrections, ABD'de korsan olarak en çok indirilen film oldu.

GİŞEDE GEÇENLERİ SOLLADI

Deadline'ın haberine göre Matrix Resurrections, 20 Aralık - 26 Aralık arasında, en çok kullanılan 10 torrent sitesinde %32.6'lık bir oranla diğer filmleri geride bıraktı. Matrix Resurrections'ın geride bıraktığı filmler arasında, yakın zamanda vizyona giren Resident Evil: Welcome to Racoon City ve Spider-Man No Way Home da yer alıyor.