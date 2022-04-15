RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ! 2022 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’nın ne zaman başlayacağı ve biteceği merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl yani 2022 yılında mayıs ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre nisan ayında başlayan mübarek ay Ramazan ayının ardından bayram heyecanı yaşanacak. İşte 2022 yılı Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk geliyor. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olacağı için beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

