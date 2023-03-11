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Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? 2023 Diyanet takvimi

11.03.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı İslam aleminde dört gözle bekleniyor. Berat Kandili'nin de idrak edilmesiyle birlikte oruç ibadetinin yapıldığı mübarek aya sayılı günler kaldı. Kullanıcılar oruç tutacakları zamanları ve Ramazan Bayramı'nı araştırıyor. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? İşte 2023 Diyanet takvimi...

Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı? 2023 Diyanet takvimi

On bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi çattı. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar Ramazan ayı'nın ne zaman başlayacağını ve Ramazan Bayramı tarihini merak ediyorlar. Oruçların tutulacağı, ibadetlerin yapılacağı mübarek aya çok az bir vakit kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı mübarek Ramazan ayının başlangıç ve bitiş gününü duyurdu. İşte Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihi ile Ramazan Bayramı tarihleri...

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı 23 Mart tarihinde başlayacak ve ilk oruç 23 Mart'ta tutulacak. Bu sene ilk oruç perşembe gününe denk geliyor. Ramazan ayı 21 Nisan Cuma günü sona eriyor.

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RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayının bitimiyle birlikte Ramazan Bayramı kutlanacak. Milyonlarca Müslüman, bir aylık oruç ibadetinin sonunda bayram namazıyla birlikte Ramazan Bayramını idrak edecek. Ramazan Bayramı tarihleri ise şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefe: 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

2023 DİYANET TAKVİMİ

23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ

6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

27 Haziran SALI: AREFE

28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI

28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ

26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ


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