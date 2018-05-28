Ramazanda kilo vermek için neler tüketilir?

Yemeklerinizde aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı besinlerden kaçının. Daha çok sizi tok tutabilecek ve sindirimi kolay yapılabilen besinleri tüketin. Bu besinler lif açısından zengin besinlerdir. Kilo almamanızda yardımcı olacak en büyük etmen arasında yer alır.

Çorbalar sindirimi rahatlatma özelliği taşıdığından kilo vermenizde yardımcı olacaklar arasında yer alır. Bu yüzden çorba tüketimini eksik etmeyin. Yaz sıcaklarından dolayı sıcak çorbalar içemiyorum derseniz kendinize naneli ve soğuk çorba tarifleri bulabilir ve deneyebilirsiniz.

Su içmenin kilo vermede etkilerini hepimiz biliyoruz. Ramazan ayında da tutulan oruçlar nedeniyle vücudumuzda su kaybı yaşanır. Bu su kaybını vücudumuza geri kazanmamız gerekir. Kilo vermek istiyorsak ramazan ayında iftar öğününden sahur öğününe kadar en az 2,5 litre su içmeliyiz. Bunun yanında başka sıvı tüketimleri de sağlayabiliriz.

Kabuklu meyvelere örnek olarak elma, armut ve şeftaliyi verebiliriz. Bu besinler vücudunuza

vitamin sağlarken tokluk hissini de arttırıyor. Bu şekilde acıkmamış oluyor ve fazla yemek

yemiyorsunuz. Kilo vermede en önemli kurallar arasında tokluk hissi oluşturan besinlerin

tüketimi gelmektedir. Bağırsaklarınızı çalıştıran bu meyveleri zaman zaman tarçın ile birlikte

de tüketebilirsiniz.

Ramazanda omega 3 yönünden zengin olan cevizi mutlaka tüketin

Omega 3 yönünden zengin olan ceviz insanda tokluk hissi uyandırır. Hem iftar öğünün de

hem de sahur öğünün de 3-4 adet ceviz yemeniz ramazan ayı boyunca daha rahat oruç

tutmanızı sağlar. Kilo verme döneminizde de size en büyük yardımı ceviz sağlar.

Haftada en az bir kez fosfor tüketin

Balıkta bulunan fosfor, kilo verme döneminde olanlar için büyük nimettir. Haftada en az bir

kere tüketilmesi metabolizma hızını arttırarak zayıflamada bireylere yardımcı olur.