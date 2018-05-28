KADIN

Ramazanda kilo vermek için neler tüketilir?

elif.duzen elif.duzen
RAMAZAN HABERLERİ  | 28.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Kilo vermek isteyenler Ramazan ayının gelmesini de fırsat bilerek kilo vermenin yöntemlerini araştırmaya başladır. Ramazanda ne yapabilecekleri ve neler tüketebilecekleri hakkında arayışa geçenlerin sayısı bir hayli fazla. O zaman bizde ramazanda kilo vermek için neler tüketilebileceği hakkında biraz bilgi edinelim.

Ramazanda kilo vermek için neler tüketilir?

Bol bol su ve sıvı tüketin

Su içmenin kilo vermede etkilerini hepimiz biliyoruz. Ramazan ayında da tutulan oruçlar
nedeniyle vücudumuzda su kaybı yaşanır. Bu su kaybını vücudumuza geri kazanmamız
gerekir. Kilo vermek istiyorsak ramazan ayında iftar öğününden sahur öğününe kadar en az
2,5 litre su içmeliyiz. Bunun yanında başka sıvı tüketimleri de sağlayabiliriz.

3

Ramazanda mutlaka çorba tüketin

Çorbalar sindirimi rahatlatma özelliği taşıdığından kilo vermenizde yardımcı olacaklar
arasında yer alır. Bu yüzden çorba tüketimini eksik etmeyin. Yaz sıcaklarından dolayı sıcak
çorbalar içemiyorum derseniz kendinize naneli ve soğuk çorba tarifleri bulabilir ve
deneyebilirsiniz.

1

Ramazanda lifli besinleri tercih edin

Yemeklerinizde aşırı yağlı, tuzlu ve baharatlı besinlerden kaçının. Daha çok sizi tok
tutabilecek ve sindirimi kolay yapılabilen besinleri tüketin. Bu besinler lif açısından zengin
besinlerdir. Kilo almamanızda yardımcı olacak en büyük etmen arasında yer alır.

Ramazanda kabuklu meyveler yiyin

Kabuklu meyvelere örnek olarak elma, armut ve şeftaliyi verebiliriz. Bu besinler vücudunuza
vitamin sağlarken tokluk hissini de arttırıyor. Bu şekilde acıkmamış oluyor ve fazla yemek
yemiyorsunuz. Kilo vermede en önemli kurallar arasında tokluk hissi oluşturan besinlerin
tüketimi gelmektedir. Bağırsaklarınızı çalıştıran bu meyveleri zaman zaman tarçın ile birlikte
de tüketebilirsiniz.

4

Ramazanda omega 3 yönünden zengin olan cevizi mutlaka tüketin

Omega 3 yönünden zengin olan ceviz insanda tokluk hissi uyandırır. Hem iftar öğünün de
hem de sahur öğünün de 3-4 adet ceviz yemeniz ramazan ayı boyunca daha rahat oruç
tutmanızı sağlar. Kilo verme döneminizde de size en büyük yardımı ceviz sağlar.

Haftada en az bir kez fosfor tüketin

Balıkta bulunan fosfor, kilo verme döneminde olanlar için büyük nimettir. Haftada en az bir
kere tüketilmesi metabolizma hızını arttırarak zayıflamada bireylere yardımcı olur.

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