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Rampa çıkarken dere yatağına uçan öğrenci servisinin şoförü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, kontrolden çıkan servis minibüsünün, 20 metre yükseklikten dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada şoför Gülser Gezer (47) yaşamını yitirdi.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, kontrolden çıkan servis minibüsünün, 20 metre yükseklikten dere yatağına uçması sonucu meydana gelen kazada şoför Gülser Gezer (47) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Marmaris- Datça yolunun 4'üncü kilometresindeki Armutalan Seyirtepesi mevkisinde meydana geldi. Değirmenyanı mevkisine öğrencileri almaya giden Gülser Gezer yönetimindeki 48 S 1750 plakalı servis minibüsü, rampa çıkarken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki bariyeri aşıp, 20 metre yükseklikten içinde su bulunmayan dere yatağına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen trafik polisleri yolun bir şeridini trafiğe kapatıp kontrollü olarak geçişi sağladı. İtfaiye, ezilen minibüsü hidrolik makasla kesip şoför Gülser Gezer'i çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülser Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gezer'in cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs, vinçle dere yatağından çıkarılıp, otoparka götürüldü.
Görgü tanıklarından İcabi Demir, "Karşı yönden geliyordum. Bir anda servis minibüsünün şoförü direksiyon kırıp, dere yatağına uçtu. Süratli değildi, fren izi bile yok. Zaten rampa yukarı tırmanışta idi. Hızı neredeyse 30 kilometre bile değildi" dedi.
Yakınları, hayatını yitiren Gülser Gezer’in kalp rahatsızlığı olduğunu söylerken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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