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Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş hayatını kaybetti! Maestro lakaplı Berk Karadaş kimdir, neden öldü?

15.02.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maestro lakaplı ünlü rapçi Berk Karadaş hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölüm haberi sevenlerini üzdü. Sayedar, Allame ve Joker gibi rap müzik şarkıcıları Berk Karadaş'ın ölümü üzerine sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulundu.

Rapçi 'Maestro' Berk Karadaş hayatını kaybetti! Maestro lakaplı Berk Karadaş kimdir, neden öldü?

Maestro sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Berk Karadaş, kalp rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Maestro'nun ölüm haberi hem rap camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu.

Sayedar, Allame ve Joker gibi isimler Twitter hesaplarında paylaşımda bulunarak üzüntülerini dile getirdi.

ÜNLÜ ŞARKICILARDAN BAŞARILI RAPÇİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Sayedar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Daha geçen hafta yeni albümünden bahsediyordun. Ona da bir şarkı yapalım, Sansasyonel 2’yi de yapalım, 2023 bambaşka olacak diyordun. Bıraktın bizi be Maes. Çok üzgünüm, çok. İyi ki hayatımıza girdin. Beta’ya da selam götür bizden..."

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Allame, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Az evvel Maestro’nun vefat haberini aldım, ailesine baş sağlığı diliyorum. Camiamızın başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun kardeşim. "

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"GÜNE ÇOK KÖTÜ BİR HABERLE UYANDIK"

Sanatçının yakın arkadaşı Joker ise başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güne çok kötü bir haberle uyandık ne yazık ki Türkçe Rap’in en özgün stillerinden birine sahip özellikle 2014-15 yıllarında çok yakın takıldığımız arkadaşım canım Maestro vefat etmiş. Herkese sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm çok!"

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Berk Karadaş'ın cenazesi 16 Şubat 2023 Perşembe günü öğle namazının ardından Maltepe Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

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BERK KARADAŞ KİMDİR?

Gerçek adı Berk Karadaş olan ünlü rapçi, 1989 İstanbul doğumlu. 1999 yılında rap müzik dinlemeye başlayan ünlü isim, 2014 yılında ise ilk kaydını almayı başardı. Kadıköy Acil grubunda da yer alan ünlü isim, İstanbul Trip bünyesinde üretimine devam etti.

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