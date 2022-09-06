MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal paylaşım!

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal paylaşım!

06.09.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Kazancıbaşı Öztekin, geçtiğimiz sene yaşamını yitiren eşi Rasim Öztekin ile evlilik yıl dönümünü yayınladığı duygusal gönderi ile kutladı. Kazancıbaşı, "Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı... Şimdi hiçbiri kalmadı. Ben değil, bizken, seninleyken yaşadığım tüm güzellikleri sanki bir deprem yıkıp, geçti..." satırlarını paylaştı.

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin'den duygusal paylaşım!

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart 2021'de hayatını kaybetmişti. Eşinin yokluğuna alışamayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, evliliklerinin 17'nci yılını kutladı. Kazancıbaşı, Instagram hesabından duygusal bir mesaj kaleme aldı.

305642563_596056412161867_8981697464146299902_n

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Esra Kazancıbaşı Öztekin, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Her evlilik yıl dönümüz yaklaştığında 'Nerede kutlayalım?' diye planlar yapmak, bazen birbirimize sürprizler hazırlamak vardı... Sevgi dolu, içi gülen gözlerinde kaybolmak vardı... Her gece bana sarıldığında kollarında öylesine sımsıcak, huzurlu uyumak vardı.

305239325_178140244740653_5846716004757290401_n

"HAYALLERİMİZ VARDI, ŞİMDİ HİÇBİRİ KALMADI"

Kışları yaz tatili için heyecanla otel rezervasyonları yaptırmak, yeşil ve mavinin kucaklaştığı Ege koylarına doğru uzun bir yolculuğa çıkmak vardı. Arabada klima üzerime çok geldiğinde üşümelerim, sıcaklığı arttırdığımda terlemelerim ve bir türlü ayarı tutturamadığımda 'Hahhh, işte piyanist şantör yine iş başında!' diye takılmaların vardı. Her yemek ve kahvaltı sonrasında çay sohbetlerimiz vardı. Birlikte el ele yaşlanma hayallerimiz vardı...

305124804_464870148875236_2763377636138622224_n

Şimdi hiçbiri kalmadı. Ben değil, bizken, seninleyken yaşadığım tüm güzellikleri sanki bir deprem yıkıp, geçti. Fotoğraflarda iç acıtan bir hatıraya dönüştü her şey... Sadece büyük, çok büyük bir aşk ve çaresiz, boynu bükük bir özlem kaldı geriye...

305491228_605223527916704_5088422493733827533_n
Bugün evlilik yıl dönümümüz. Belki göz göze, el ele bir kutlama yapamayacağız ama ruhlar ve aşklar ölmediği için eminim ki ikimiz yine birbirimizi hissedeceğiz... Bugün yine sevgimi, aşkımı fısıldayacağım gökyüzüne, martılara, bulutlara... Seni çok seviyorum aşkım...

305053991_1409713299549464_2103498523626494799_n

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...
Cüzdanını düşüren Ata Demirer'in başına gelen olay şaşkına çevirdiCüzdanını düşüren Ata Demirer'in başına gelen olay şaşkına çevirdi
Sahnede bir anda ağlamaya başladı!Sahnede bir anda ağlamaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
Rasim Öztekin Oyuncu evlilik sinema oyuncusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

O cenazede ortaya çıktılar! İşte son halleri...

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

‘5 aydır düşüyor’ derken… Yeni zamlar yolda!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

İkinci el araçta ‘pes artık’ dedirten olay!

İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İYİ Parti lideri Akşener'den 'HDP'ye bakanlık' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

23 yaşındaki Begüm ateş püskürdü! "3 çocuğum öldü, üzülmedim..."

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Hayata yeni bir pencereden bakmalısınız

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.