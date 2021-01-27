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Raya and the Last Dragon filminden görkemli bir fragman geldi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 27.01.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Disney’in iddialı animasyon filmi Raya and the Last Dragon filminden yeni bir fragman yayınlandı. Normalde 2020 yılı içinde vizyona girmesi planlanan filmin yeni vizyon tarihi 5 Mart 2021 olarak görünüyor.

Mitolojiyle içli dışlı bir animasyon olan Raya and the Last Dragon filminden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Filmin baş karakteri Raya, daha önce Star Wars: The Rise of Skywalker ve Star Wars: The Last Jedi filmlerinde de boy göstermiş olan Kelly Marie Tran seslendiriyor. Ejderhaya ise daha önce Crazy Rich Asians, Ocean's Eight filmlerinde gördüğümüz Awkwafina sesiyle can veriyor.

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RAYA AND THE LAST DRAGON KONUSU

Carlos Lopez Estrada'nın yönetmenliğini üstlendiği Raya and The Last Dragon'ın konusu ise şöyle: Yıllar öncesinde dünyanı dört bir yanında ejderhalar bulunurdu. Ancak şimdi sadece Sisu adında bir ejderhanın var olduğu düşünülmektedir. Raya adında bir savaşçı, Lumandra olarak bilinen bir yerde bulunduğu düşünülen ejderhayı bulmak için macera dolu bir yolculuğa koyulur.

Raya and The Last Dragon, 5 Mart tarihinde Disney+'ta yayınlanacak. Ülkemizde aynı tarihte sinemalarda gösterilmesi planlanıyor.

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