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Real Madrid Barcelona maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar listesi | İspanya'da dev maç!

10.04.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid Barcelona maçı izleme yolları ve maçı şifresiz veren kanallar listesi futbol severler tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar gecenin nefes kesecek maçı Barcelona Real Madrid'i canlı verecek yabancı kanalları merak ediyor. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta olacak? İşte maçla ilgili detaylar ve Real Madrid Barcelona maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar listesi...

Real Madrid Barcelona maçını şifresiz ve canlı veren yabancı kanallar listesi | İspanya'da dev maç!

Futbolseverler Real Madrid Barcelona maçı izleme yollarını ve maçı şifresiz veren kanallar listesini araştırmaya koyuldu. Vatandaşlar gecenin nefes kesecek maçı Barcelona Real Madrid'i canlı verecek yabancı kanalları sorguluyor. Peki maç hangi kanalda yayınlanacak ve saat kaçta olacak?

REAL MADRİD BARCELONA MAÇINI ŞİFRESİZ VE CANLI VEREN YABANCI KANALLAR LİSTESİ...

Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği, İspanya La Liga'nın ve dünyanın en önemli maçlarından olan R.Madrid Barcelona maçı bugün 10 Nisan Cumartesi saat 22:00'da başlayacak. İspanya'da ligin bitimine 9 hafta kala oynanacak maç S Sport Plus, Sport Smart kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

Maç aşağıdaki kanallarda ise şifresiz olarak yayınlanacak:

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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