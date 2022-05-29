RealityOS ile gelen ipucu: Apple'ın yeni sürprizi çok yakında çıkacak!

Apple'ın AR/VR başlık üreteceğine yönelik iddialar aylardır gündemden düşmüyor. Hatta şirketin yönetim kurulunun hem artırılmış hem de sanal gerçeklik sunabilen karma gerçeklik başlığını denediği iddiası var. Bu yılın başlarında birkaç geliştiricinin App Store log'larında “RealityOS” adlı bir platforma ait referanslar bulması ise şirketin cihazının RealityOS adı verilen bir işletim sistemini kullanabileceğini gösterdi. Ancak şimdi bu cihaza dair çok önemli bir bilgi yakalandı.

ÇOK KONUŞULACAK REALITYOS BAŞVURUSU! AMA ŞİRKET APPLE DEĞİL

Keşfedilenlere göre; Realityo Systems LLC adlı bilinmeyen bir şirket, "RealityOS" ticari markasını Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisine (USPTO) tescil ettirdi. Bu Apple dışında bir ticari marka olsa da, onu Apple'a bağlayan bazı kanıtlar var.

Gizliliğini mümkün olduğunca korumak isteyen Apple'ın, piyasaya sürülmemiş ürünlerinin ticari markalarını ve patentlerini kaydettirmek için kullandığı birkaç paravan şirketi bulunuyor. Böylece yaşanabilecek sızıntılar Apple'a bağlanmıyor.

Örneğin Apple, Yosemite ve Big Sur gibi macOS adlarını kaydetmek için “Yosemite Research LLC" adlı bir şirketi kullandı. Geçen yıl bu şirket “Monterey” ticari markasını WWDC 2021'den günler önce tescil ettirdi. Daha sonra Monterey'in macOS 12'nin resmi adı olduğu ortaya çıktı.

İŞTE EN İLGİNÇ KISMI

Gelelim işin ilginçleşmeye başladığı kısma. Hem Yosemite Research LLC hem de Realityo Systems LLC'nin aynı adrese kayıtlı olduğu belirlendi.

Aynı zamanda, "uluslararası dosyalama" konusunda 8 Haziran 2022 tarihi görüldü. Bu, 6 Haziran'da düzenlenecek WWDC'den (Dünya Gelişticiler Konferansı) sadece iki gün sonrası demek.

Yani Apple, AR/VR başlığını ya da RealityOS'u WWDC'de görücüye çıkarabilir. Fakat kesin bir bilgi ise söz konusu değil.

