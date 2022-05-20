Yola çıktı geliyor: Apple'ın AR/VR başlığını yönetim kurulu denemiş!

Apple'ın AR/VR karma gerçeklik başlığı geliştirdiğine yönelik çok sayıda sızıntı var. Bu sızıntılar henüz tazeyken, ortaya atılan yeni bir iddia oldukça ses getirdi.

YÖNETİM KURULU APPLE'IN AR/VR CİHAZINI DENEMİŞ!

Sekiz yönetici ve Apple CEO'su Tim Cook'tan oluşan Apple yönetim kurulu yılda en az dört kez toplanıyor. Bloomberg'den gelen bir habere göre, Apple, geçen hafta toplanan yönetim kuruluna hem artırılmış hem de sanal gerçeklik sunabilen bir karma gerçeklik başlığı gösterdi.

Yakın bir kaynağa göreyse Apple, cihazın ileri bir geliştirme aşamasında olduğunu ve çok uzak olmayan bir gelecekte piyasaya sürülebileceğini belirtti. Apple'ın başlıkta çalışacak yazılım olan rOS'un gelişimini hızlandırdığı da öne sürüldü.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde, Apple imzalı AR/VR gerçeklik ürününün çıkışının önümüzdeki birkaç ay içinde olabileceği iddia edildi.

