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  4. realme'nin Türkiye'deki İlk Telefonları: 5 Pro ve XT

realme'nin Türkiye'deki İlk Telefonları: 5 Pro ve XT

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

realme, çok yakında Türkiye pazarında olmaya hazırlanıyor. Marka, popüler iki ürünü ile Türkiye pazarına giriş yapacak. Bunlardan biri, Avrupa’nın ilk 64 MP kameralı telefonu realme XT, diğeri ise 5 Pro.

realme'nin Türkiye'deki İlk Telefonları: 5 Pro ve XT

realme 5 pro

Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun ekran/gövde oranı %90,6. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor.  8 GB'lık RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5'te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0'ı kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme gibi özelliklerle geliyor.

Kamera

realme, yüksek çözünürlüklü dörtlü kamera sistemi sunuyor. 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lens kombinasyonuna sahip.

Yapay zeka destekli f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm'lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.

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5 Pro, Chroma Boost ile fotoğraf efektini geliştiriyor. Yapay zeka motoru sahne bilgilerini tanıyor, ayrıntıları ve renkleri parlatıyor.

Performans

4.035 mAh'lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile %55'lik şarj 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını artıran Frame Boost ve Touch Boost'u destekliyor.
5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sisteme sahip. Böylece ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı sağlanabiliyor.

realme

realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64 MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 GW1 64 MP sensör, 48 MP sensörden %34'lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f/1,8 diyafram ve yüksek ışık toplama özelliğiyle 6 MP lens kullanıyor.

ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64 MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm pikselde birleştirmek için Tetracell 4'ü 1 arada teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların her koşulda net fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.

Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64 MP modunda 9216 × 6912 çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16 MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında net ayrıntılar sağlayacaktır.

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Tasarım

Realme XT, 6,4 inç FHD + Süper AMOLED ekrana sahip. Hassas dağıtım teknolojisi ve COF paketleme teknolojisi, telefonun %92,1 ekran / gövde oranına ulaşmasını sağlıyor.

Dahili gece modu, düşük ışık koşullarında okurken veya oyun oynarken gözleri koruyor. Süper AMOLED ekran, gece modu açıkken daha fazla güç tasarrufu sunuyor.

Goodix 3.0'ın yeni optik parmak izi tarayıcı modülü, çok monitörlü bir tanımlama sistemi getiriyor ve daha güvenli bir kilit açma deneyimi için renkleri tanımlayabilen bir filtre ekliyor. XT, 3D kavisli Gorilla Glass 5'i kullanıyor.

Performans

Snapdragon 712 AIE, 10 nm'lik bir işleme sahip ve saat hızını 2,3 Ghz'e yükselterek önceki nesle kıyasla %10 genel performans ve %35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor.

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akıllı telefon Realme realme 5 Pro realme XT

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