realme'nin Türkiye'deki İlk Telefonları: 5 Pro ve XT

realme 5 pro Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun ekran/gövde oranı %90,6. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB'lık RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5'te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0'ı kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme gibi özelliklerle geliyor. Kamera realme, yüksek çözünürlüklü dörtlü kamera sistemi sunuyor. 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lens kombinasyonuna sahip. Yapay zeka destekli f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm'lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor. Huawei P30 lite 64 GB Türkiye’de Satışa Çıktı!

5 Pro, Chroma Boost ile fotoğraf efektini geliştiriyor. Yapay zeka motoru sahne bilgilerini tanıyor, ayrıntıları ve renkleri parlatıyor. Performans 4.035 mAh'lik bir bataryanın yanı sıra VOOC 3.0 hızlı şarj ile %55'lik şarj 30 dakika içerisinde elde edilebiliyor. Realme 5 Pro, Hyper Boost 2.0 ile oyun sırasında cep telefonunun performansını artıran Frame Boost ve Touch Boost'u destekliyor.

5 Pro, yeni bir jel ısı yayma işlemi ile 160 folyoya kadar termal iletkenliğe sahip bakır folyo, grafit levha ve yüksek termal iletkenlik alüminyumunun bir arada kullanıldığı sisteme sahip. Böylece ağır görevleri yerine getirirken daha iyi ısı dağılımı sağlanabiliyor. realme realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64 MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 GW1 64 MP sensör, 48 MP sensörden %34'lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f/1,8 diyafram ve yüksek ışık toplama özelliğiyle 6 MP lens kullanıyor. ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64 MP Samsung GW1 sensörü, dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm pikselde birleştirmek için Tetracell 4'ü 1 arada teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların her koşulda net fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.