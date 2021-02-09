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Redmi K40'ın tanıtım tarihi belli oldu!

09.02.2021 14:40 | Son Güncelleme:
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Redmi K40'ın tanıtım tarihi belli oldu!

Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin yeni akıllı telefonu Redmi K40'ın tanıtım tarihi belli oldu. Redmi Weibo hesabından Redmi K40'ın tanıtım tarihi açıkladı. Görünüşe bakılırsa Android işletim sistemine sahip telefon çok yakında karşımıza çıkacak.

Redmi K40 aslında daha tanıtılmadan resmileştirilmiş bir model. Zira gerek Redmi'nin resmi Weibo kanalından yaptığı paylaşımlar olsun gerekse de Redmi Genel Müdürü Lu Weibing'in yaptığı paylaşımlar olsun Redmi K40 serisini hakkında birçok bilgiyi öğrenmemizi sağladı. Ancak akılları kurcalayan en büyük soru ''Redmi K40 ne zaman tanıtılacak?'' sorusuydu. Nitekim bu soru, bugün resmi olarak yanıtlandı.

İŞTE REDMİ K40'IN TANITIM TARİHİ

Xiaomi'nin alt markası Redmi, resmi Weibo hesabı aracılığıyla Redmi K40'ın tanıtım tarihini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre Redmi K40, 25 Şubat günü tanıtılacak. Redmi, bunun için bir poster de paylaşmış durumda. Posterde Redmi K40'ın kutusu ve üzerinde bir örtü bulunuyor. Bu örtü anlaşılan o ki 25 Şubat günü açılacak ve markanın yeni modeli gün yüzüne çıkacak.

Redmi K40 tanıtım tarihi

Redmi K40 Pro'nun tasarımı için yeni görsel!Redmi K40 Pro'nun tasarımı için yeni görsel!

REDMİ K40 PRO DA BEKLENİYOR

Redmi K40'ın yanı sıra etkinlikte Redmi K40 Pro adında daha üst seviye bir akıllı telefonun daha tanıtılması bekleniyor. Ayrıca Redmi'nin söz konusu etkinlikte 11. nesil Intel işlemcilere sahip RedmiBook Pro 15'i duyurma ihtimali de mevcut.

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