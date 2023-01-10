Rengârenk ışıklandırmaları sevenlere en iyi RGB klavye önerileri ve markaları

"RGB klavye nedir?" diye soranlar için bu soruyu hemen yanıtlayalım. RGB klavyeler; kırmızı, yeşil ve mavi renklerini kullanarak çeşitli renk kombinasyonlarına dayalı aydınlatma imkânı sağlayan klavye modellerinden. Böylece oyun oynarken ve yazı yazarken farklı renklere sahip aydınlatmalarla şık bir görünüm elde ediliyor. RGB klavye satın alınacağı zaman ürünün markasına, tasarımına, kaç bölgeli RGB aydınlatma sunduğuna, yazılım desteğine ve malzeme kalitesine dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca Q klavyelerin yanı sıra RGB F klavyeler de üretiliyor. Hazırsanız birbirinden kullanışlı modelleri keşfetmeye başlayalım!

1. İşlevsel özellikleriyle: Gamepower OGRE Rainbow Mekanik Oyun Klavyesi

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Oyun için en iyi RGB klavye modeli olan Gamepower OGRE Rainbow Mekanik Oyun Klavyesi, yumuşak tuş basımı sağlayarak etkili kullanım olanağı sunuyor. Tak ve çalıştır özelliğine sahip olduğu için USB bağlantısı kurulabilen her bilgisayarla kullanılabiliyor. Bilek desteğiyle kullanıcı yorumlarında adından övgüyle söz ettiren model, uzun saatler yazı yazıldığında veya oyun oynandığında oluşabilecek bilek ağrısını en düşük seviyeye indiriyor. Ayrıca bilek desteği kolaylıkla çıkartılıp takılabildiği için ihtiyaç anlarında masada alan tasarrufu sağlanabiliyor. Modelin önemli bir özelliği de işlevsel tuş takımıyla oyun sırasında bile kısayolların kullanılmasına yardımcı olması.

2. Beyaz klavye tutkunlarına: GameBooster G918 Fire Storm RGB Aydınlatmalı Mavi Switch Mekanik Beyaz Oyun Klavyesi

Tercihini beyaz renkli RGB modellerinden yana kullanmak isteyenlerin kaçırmaması gereken GameBooster G918 Fire Storm RGB Aydınlatmalı Mavi Switch Mekanik Beyaz Oyun Klavyesi, en canlı RGB aydınlatmaya sahip klavyeler arasında ilk sırada bulunuyor. Hem tuşlarda hem alt tabanda 16,8 milyon renk seçeneğine varan RGB aydınlatmasıyla oyun anlarını çok daha eğlenceli hale dönüştürüyor. Malzeme kalitesiyle kullanıcılarına güven veren model, alüminyum yüzeyiyle aşınmalara karşı direnç gösteriyor. En iyi RGB klavye mekanik modeli olan ürün, Blue Switch tuş takımıyla tam hassasiyet sağlıyor.

3. Güçlü malzeme kalitesi: Rampage KB-RX5 SCORPY Gökkuşağı Aydınlatmalı USB Tam Türkçe Gaming Oyuncu Klavyesi

Rampage markasının en iyi RGB klavye modeli olan Rampage KB-RX5 SCORPY Gökkuşağı Aydınlatmalı USB Tam Türkçe Gaming Oyuncu Klavyesi, modern tasarımı ve malzeme kalitesiyle oyuncuların ilgisini cezbediyor. Modelin en sevilen kısmı, güçlü materyallerden üretilmiş olması. Böylece her darbeye karşı dayanıklılık göstererek kalitesini uzun yıllar muhafaza ediyor. Multimedya tuşlarıyla oyunların yanı sıra ofis programlarında da fayda sağladığı için hem oyun hem iş için uygunluk gösteriyor. RGB aydınlatmasıyla başarılı ışıklandırma sağlayan model, 18 farklı efekt seçeneğiyle eğlencenin dozunu arttırıyor.

4. Fiyat performans ürünü bir seçenek: Layftech SC901 RGB Gökkuşağı Oyuncu Klavye

Uygun fiyata en iyi özelliklere sahip kaliteli RGB klavye modelini satın almak isteyenlere tavsiye edilen Layftech SC901 RGB Gökkuşağı Oyuncu Klavye, Layftech markasının kalitesini yansıtıyor. Şık ve zarif detaylarıyla oyuncu masalarına etkileyici bir görünüm kazandıran model, güçlü ve dayanıklı malzemeleriyle de beğeni kazanıyor. 10 milyon tuş basım ömrüyle uzun yıllar kullanım imkânı vadediyor. Full RGB klavye modelleri arasında dikkat çeken model, Fn tuşlarıyla klavye üzerinden RGB kontrolü yapılmasına olanağı tanıyor. Böylece oyun esnasında oyunu kapatmadan sadece klavye tuşlarıyla RGB aydınlatma kontrol edilebiliyor.

5. Sıra dışı görsellik sunan: Steelseries Apex 7 Mekanik Oyun Klavyesi

En iyi RGB gamer klavye modeli olan Steelseries Apex 7 Mekanik Oyun Klavyesi, birbirinden üstün nitelikleriyle oyuncuların performansını arşa çıkarıyor. 16,8 milyon aydınlatma rengi ve her tuşa özel ışıklandırma gibi göz alıcı seçenekleriyle kullanıcılarını büyüleyen model, malzeme kalitesiyle de takdir kazanıyor. Yüksek kaliteli alüminyum malzemelerden üretildiği için darbe ve kırılmalara karşı tam direnç sergiliyor. 50 milyon tuş basım ömrüyle de uzun yıllar kullanılacak bir model olarak adından söz ettiriyor. Manyetik bilek desteği kolaylıkla takılıp çıkartılıyor. Bu sayede uzun saatler sürecek oyun anlarında kullanıcılarına konfor sunuyor.

6. Bütçesi kısıtlı olanlar için: Dexim KBL322 RGB Gaming Klavye

Kaliteli bir RGB klavye modeli satın almak isteyen ancak bütçesi kısıtlı olanlara önerilen Dexim KBL322 RGB Gaming Klavye, en kaliteli ve ucuz RGB modelleri arasında yer alıyor. Küçük boyutu ve kullanışlı tasarımıyla masalarda kalabalık yaratmıyor. RGB LED aydınlatmasıyla son derece canlı ve parlak renkler sunarak görenlerin beğenisini kazanıyor. Üstün malzeme kalitesiyle kullanıcılarına güven veren model, 1 milyon tuş basım ömrüne sahip. Kullanıcı yorumlarında tam bir fiyat performans ürünü olduğu vurgulanan model, 1,5 metrelik kablo uzunluğuyla hareket avantajı yaratıyor.

7. Kompakt ve şık: Everest KB-120 Sleek Siyah USB Gökkuşağı Aydınlatmalı Q Gaming Oyuncu Klavyesi

Kompakt tasarımlı klavyelerden hoşlananların mutlaka göz atması gereken Everest KB-120 Sleek Siyah USB Gökkuşağı Aydınlatmalı Q Gaming Oyuncu Klavyesi, en ucuz RGB klavye çeşitleri arasında bulunuyor. Minimalist tasarımıyla tercihini her zaman sadelikten yana kullananların dikkatini üzerinde topluyor. Hafif ve ince bir tasarıma sahip olduğu için çantalarda az yer kaplıyor ve ağırlık hissi oluşturmadan taşıma imkânı vadediyor. Böylece sıklıkla seyahat edenleri memnun ediyor. Güçlü RGB aydınlatmasıyla yaratıcı renk kombinasyonları yapılmasına olanak tanıyan model, geceleri klavye kullananlar için hem aydınlık alan hem hoş bir ambiyans yaratıyor.

8. Tarzınıza göre kişiselleştirin: MSI GG Vigor GK30 TR RGB LED Aydınlatmalı Gaming Klavye

MSI RGB klavye önerisi isteyenlerin karşısına çıkan MSI GG Vigor GK30 TR RGB LED Aydınlatmalı Gaming Klavye, uygun fiyatla kaliteyi aynı modelde buluşturduğu için kullanıcılarının övgüsünü kazanıyor. Altı bölgeli RGB aydınlatmasıyla sevilen renklerin uyum içinde kullanılmasına imkân tanıyor. Dragon Center yazılımıyla RGB aydınlatma seçeneklerinin kolaylıkla yönetilmesini sağlayan model, 10 farklı aydınlatma efekti sunuyor. Güçlü tuş takımıyla kalitesini hissettiriyor ve 12 milyona varan tuş basım ömrüyle kullanıcılarını memnun ediyor. Modelin en beğenilen özelliği, alt kısmında kaydırmaz malzeme kullanılması. Böylece ürün, masada sağlam duruyor ve kayma yaşatmıyor.

9. Sessiz ve hızlı: HyperX Alloy Core RGB Membran Oyun Klavyesi

Oyuncular için klavyedeki en önemli özellik, tuşlara basıldığı anda hızlı reaksiyon almak. Yüksek tepki süresiyle oyuncuların ilgisini üzerine toplayan HyperX Alloy Core RGB Membran Oyun Klavyesi, son derece sessiz tuş takımıyla da çok beğeniliyor. Böylece geceleri oyun oynarken tuş sesiyle evdeki diğer bireyleri rahatsız etmiyor. RGB aydınlatmalı tuşların yanı sıra klavye üzerinde ışıklı bir şerit bulundurarak geceleri oyun oynamayı sevenler için güçlü ve etkileyici aydınlatma sağlıyor. Oyunculara pratiklik kazandıracak özellikler de barındıran model, yanlış tuş algılamayı önleyen teknolojisi sayesinde hatalı hamleler yapılmasını engelliyor.

10. Uzun ömürlü kullanım imkânı: Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye

Lenovo markasının imzasını taşıyan Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye, en kaliteli RGB klavye modelleri arasında önemli bir yere sahip. Yüksek direnç gösteren alüminyum kaplamasıyla darbe ve çarpmalara karşı tam dayanıklılık sağlıyor. Böylece uzun yıllar kalitesini yitirmeden kullanım imkânı vadediyor. Ayrıca her tuşun üzerinde iki farklı kaplama kullanıldığı için sayı ve harflerin silinmesini engelliyor. Uygun fiyatlı mekanik klavye arayanlar için de ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Karanlık odaları aydınlatacak kadar güçlü ışıklandırma sağlayarak takdir kazanan model, 10 farklı ışıklandırma efektiyle keyifli anlar yaşatıyor.

11. Konforunuzdan taviz vermeyin: Pusat K3 Pro RGB Mekanik Türkçe Kablolu Oyuncu Klavyesi

Fiyat performans dengesini başarıyla koruyan Pusat K3 Pro RGB Mekanik Türkçe Kablolu Oyuncu Klavyesi, etkileyici özellikleriyle kaliteli ve eğlenceli kullanım vadediyor. Red Switch mekanik anahtarlı tuşlar kullanarak hem kaliteli his hem hızlı tepki süresi veriyor. Ergonomik bilek desteğiyle uzun saatler bilgisayar başından kalkmayanlara aradıkları konforu başarıyla sunuyor. Alüminyum malzeme kullanılarak üretildiği için güçlü bir yapı sergiliyor. Ürünün USB kısmında altın kaplama kullanılması gecikme problemi yaşanmasını engelliyor. RGB aydınlatma, klavye üzerindeki ışık ayar tuşuyla kolaylıkla özelleştirilebiliyor.

12. Capcanlı renkler: ASUS Rog Strix Scope TKL Kablolu Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi

En iyi RGB klavye markaları arasında yer alan Asus, yüksek kalite ve performansı deneyimlemek isteyenleri Rog Strix Scope TKL Kablolu Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi modeliyle tanıştırıyor. Capcanlı RGB aydınlatma renkleriyle gece gündüz fark etmeksizin göz alıcı görsellik sağlıyor. Fn tuşlarıyla işlevsel klavye kullanımı sağlayan model, RGB seçeneklerinin de klavye üzerinden belirlenmesine imkân tanıyor. Böylece ışıklandırmayı değiştirmek için oyunu alta almak gerekmiyor. Yüksek konfor sağlayan bilek desteğiyle yorulmadan oyun oynanmasına olanak tanıyor. Bilek desteği manyetikli olduğu için ihtiyaç duyulmadığında kolaylıkla çıkartılabiliyor.

13. Profesyonel seviye: Corsair K70 RGB TKL CHAMPION SERIES Optik Mekanik Oyuncu Klavyesi

"En kaliteli RGB klavye markası hangisi?" diye sorulduğunda bir adım öne çıkan Corsair, canlı renklere sahip RGB aydınlatma ve üstün malzeme kalitesi sunan K70 RGB TKL CHAMPION SERIES Optik Mekanik Oyuncu Klavyesi modeliyle oyuncuları etkiliyor. 20 katmanlı aydınlatma efektiyle sıra dışı görsellik vadediyor. Kompakt tasarımı ve hafif ama dayanıklı malzemeleriyle hem kolayca taşınıyor hem uzun yıllar aşınma olmadan kullanım imkânı sağlıyor. Pürüzsüz tuş dokusu ve sıfır geri tepme özelliğiyle oyunlarda en keskin hamlelerin hızlıca gerçekleştirilmesine yardımcı oluyor.

14. Oyunla uyumlu aydınlatma: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Logitech markasının en iyi RGB klavye modelini satın almak isteyenlere tavsiye edilen Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi, üst seviye özellikleriyle dolu dolu kullanım sağlıyor. 16,8 milyon renk seçeneği, beş bölgeli aydınlatma ve farklı parlaklık seçenekleri sunarak her kullanıcının kendi zevklerine uygun aydınlatma tasarımı oluşturmasına imkân tanıyor. Modelin en önemli özelliği, Lightsync teknolojisiyle oyunlarda ses ve aksiyona uygun olarak ışıklı tepkiler verebilmesi. Böylece dinamik ve eğlenceli bir oyun atmosferi yakalanıyor. Malzeme kalitesiyle uzun yıllar kullanım imkânı vadeden model, sıvı dökülmelerine karşı dirençli olmasıyla da takdir ediliyor.

15. Kaliteli ve keyifli oyun deneyimi: Casper Excalibur Gk21 Oyuncu Klavyesi

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Birbirinden kaliteli ve kullanışlı oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Casper, yüksek kaliteli özellikler barındıran Casper Excalibur Gk21 Oyuncu Klavyesi modeliyle en kaliteli RGB klavye çeşitleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Aşınmalara karşı dayanıklı malzemeleriyle uzun yıllar yıpranma yaşanmadan kullanım imkânı sunuyor. Mekanik tuşlarıyla oyunculara aradıkları performansı ve tuş kalitesini yaşatan model, bilek desteğiyle yüksek ergonomi sağlayarak saatlerce süren oyunlarda dahi bilek ağrısı yaşanmasını engelliyor. 18 farklı ışıklandırma fonksiyonuyla beğeni kazanan model, oyun sırasında en keyifli aydınlatma seçeneklerinin kolaylıkla belirlenmesini sağlıyor. Ürünün suya ve toza karşı dayanıklı olması da önemli bir ayrıntı.