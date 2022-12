2022 yılının en çok tercih edilen oyuncu mouse çeşitleri

Bilgisayar oyunlarında ani refleks göstermek ve keskin hamleler yapmak, oyuncuların başarıya ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu sebeple yüksek hıza, hassasiyet kontrolüne ve çoklu tuş seçeneklerine sahip oyuncu mouse modelleri üretiliyor. Oyun oynamak için mouse seçileceği zaman ürünün markasına, malzeme kalitesine, kaç özelleştirilebilir tuş sunduğuna, DPI seçeneklerine, kablolu veya kablosuz olmasına, ergonomisine ve tasarımına dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca bazı modeller RGB aydınlatma ve yazılım desteği de sunuyor. Hazırsanız 2022 yılında öne çıkan ve her bütçeye uygun, en iyi oyuncu mouse çeşitlerine beraber göz atalım!

1. Kusursuz imleç takibi için: Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse

En iyi oyuncu mouse markalarından biri olan Logitech, oyuncuların içindeki cevheri ortaya çıkacak birbirinden etkileyici mouse modelleri üretiyor. Uygun fiyatı ve oyuncu dostu nitelikleriyle öne çıkan Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse, sade ve şık tasarımıyla beğeni kazanıyor. Altı tuşlu klasik yapısıyla oyuncuların ürüne adaptasyonunu kolaylaştırıyor. 200 ve 8000 DPI arasında hassasiyet seçeneği sunan model, kusursuz imleç takibiyle oyuncuların hızlı reaksiyonlar vermesine imkân tanıyor. Böylece hızı dert etmeden performans odaklı oyun keyfi yaşatıyor. Üstelik Logitech G Hub oyun yazılımıyla tuş özelleştirme ve RGB aydınlatma kontrolü yapılabiliyor.

2. Kablosuz mouse arayanlara: SteelSeries Rival 3 Wireless Kablosuz Oyuncu Mouse

En kaliteli oyuncu ekipmanlarını üreten SteelSeries, oyuncu mouse alanında da etkileyici ürünlere sahip. Markanın en iyi oyuncu mouse modellerinden biri olan SteelSeries Rival 3 Wireless Kablosuz Oyuncu Mouse, kaliteli bir kablosuz oyuncu mouse arayanlar için harika bir seçenek. Düz siyah rengi ve sade tasarımıyla tercihini her zaman sadelikten yana kullananların beğenisini kazanıyor. Üç bölgeli RGB aydınlatması ve 16,8 milyon renk seçeneğiyle canlı oyun ortamı yaratıyor. Aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı malzemelerden üretildiğinden uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Hafif yapısıyla el yorgunluğunu azaltan model, iki adet pil olmadığı zamanlarda tek pille de çalışabiliyor.

3. Uygun fiyatlı ve kaliteli bir seçenek: MSI GG Clutch GM08 4200 DPI Gaming Mouse

En iyi oyuncu mouse markaları sıralandığında üst sıralarda yerini alan MSI, oyun oynarken hedefi yüksek performans olanları MSI GG Clutch GM08 4200 DPI Gaming Mouse modeliyle buluşturuyor. Ürün; 4200 DPI hassasiyetin yanı sıra modern optik sensörüyle hızlı ve hatasız izleme sağlıyor. Mouseun en önemli özelliği, ayarlanabilir ağırlık sistemi. Böylece her kullanıcı ürünü en rahat ettiği ağırlıkta kullanabiliyor. Avuç içi ve pençe tutuş şekline uygun tasarlanan model, sol elini kullananlara da hitap ediyor. 1,8 metre uzunluğundaki kablosuyla hareketleri kısıtlamıyor. Ayrıca kablonun USB kısmında altın kaplama kullanılması iletkenliği arttırarak hızlı bağlantı sağlıyor.

4. Konforlu ve kullanışlı: HP OMEN Vector Essential 7200 DPI Siyah Mouse

Şık ve zarif tasarımıyla görenleri büyüleyen HP OMEN Vector Essential 7200 DPI Siyah Mouse, yüksek kaliteli materyallerden üretildiği için hem dayanıklılık hem konfor konusunda kalite vadediyor. Model, son derece duyarlı omron anahtarlar kullanıldığı için 20 milyon tıklama ömrüyle dudak uçuklatıyor. 200 ve 7200 DPI aralığında hassaslık seçeneği sunuyor. Altı farklı programlanabilir tuşuyla birçok oyunda tercih edilebiliyor. RGB aydınlatması ve 16,8 milyon renk seçeneğiyle oyuncuların beğenisini kazanıyor. Kullanıcı konforu göz önünde bulundurularak tasarlanan model, kolayca kavranarak oyun keyfini artırıyor. Ürünün OMEN Command Center yazılımıyla bir dolu özelleştirilebilir seçenek sunması da cabası!

5. Aşınmalara karşı dirençli: Bloody W70 Max 10000 CPI 8 Tuş Optik RGB Aktif Kablolu Siyah Gaming Mouse

Uzun yıllar kullanabileceği, dayanıklı ve kullanışlı bir oyuncu modeli satın almak isteyenlere Bloody W70 Max 10000 CPI 8 Tuş Optik RGB Aktif Kablolu Siyah Gaming Mouse önerisi yapılıyor. Sade ve şık model, 100 ve 10000 CPI çözünürlük seçeneğiyle oyunculara kendi tarzlarına uygun değeri seçme şansı tanıyor. Sekiz farklı ayarlanabilir tuşuyla oyunlarda daha etkin kontrol sağlıyor. Aşınmalara karşı dayanıklı materyallerden üretilen model, yenilikçi infared tekerleğiyle takılma ve gecikme gibi problemler yaşatmıyor. Kaygan metal ayak tasarımı sayesinde ultra hassasiyet sağlayarak oyuncuları memnun ediyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de toza dayanıklı olması.

6. Ultra hızlı oyun deneyimi için: Logitech G G402 Hyperion Fury Kablolu Oyuncu Mouse

En iyi oyuncu mouse sıralaması yapıldığında öne çıkan Logitech G G402 Hyperion Fury Kablolu Oyuncu Mouse, modern tasarımı ve kaliteli özellikleriyle eşsiz bir oyun deneyimi yaşatıyor. 240 ve 4000 DPI arasında dört farklı hız seçeneği sunuyor. Logitech Delta Zero teknolojisiyle üretilen, akıllı optik algılayıcısı sayesinde tam performans çalışarak 500 IPS'nin üzerinde izleme hızı elde ediyor. Böylece her oyunda ultra düzeyde hız göstererek oyuncuların fark yaratmasına imkân tanıyor. Aynı şekilde yüksek hızlı tıklama imkânı sunduğu için çatışmalı oyunlarda hızlı hamle yapılmasını kolaylaştırıyor. Hafif materyallerden üretilen model, elastik yapısıyla rahat tutuş sağlıyor.

7. Üst seviye kalitesiyle beğeni kazanan: Razer Basilisk V2 FPS Oyun Faresi

Profesyonel bir oyun deneyimi yaşamak isteyen gamerlar tarafından 2022 yılında en çok tercih edilen modellerden Razer Basilisk V2 FPS Oyun Faresi, yüksek malzeme kalitesi ve güçlü özellikleriyle oyun atmosferine yeni bir soluk getiriyor. Sade ve modern tasarımıyla beğenilen mouse, en iyi oyuncu ekipmanı markalarından biri olan Razer'ın imzasını taşıyor. 20000 DPI optik sensörüyle hız konusunda devrim yaratıyor. Böylece en ince hareketleri bile başarıyla izleyip oyunlara ışık hızında yansıtıyor. Akıllı tıklama özelliği sayesinde hem yüksek hız hem 70 milyon tıklama ömrü sunuyor. Minimum sürüklenme özellikli esnek kablosuyla hareket avantajı yaratıyor.

8. Oyunlarda tam hâkimiyet vadeden: HyperX Pulsefire Raid Oyun Faresi

Sade ve kullanışlı bir oyuncu mouse satın almak isteyenlerin mutlaka göz atması gereken HyperX Pulsefire Raid Oyun Faresi, premium Pixart 3389 sensörü ve 16000 DPI hassaslığıyla oyuncuların ilgisini cezbediyor. Yan kısımlardaki kaydırmaz şeritleriyle rahat ve sağlam tutuş sağlıyor. Ergonomi odaklı tasarımıyla da el konforuna katkı sunuyor. Omron anahtarlarıyla hızlı ve dokunsal geri bildirim vererek oyun deneyimini iyileştiriyor. 11 farklı ayarlanabilir düğmesiyle çok daha işlevsel bir mouse deneyimi yaşatıyor. Yazılım desteği üzerinden çeşitli makro atama, DPI seçenekleri ve RGB aydınlatma efekt seçimi gibi kişiselleştirilebilir özellikler sunuyor.

9. Aradığınız fiyat performans ürünü: HP X220 Arka Aydınlatmalı Oyun Faresi

Fiyat performans açısından kullanıcıları memnun eden HP X220 Arka Aydınlatmalı Oyun Faresi, bol özellikleri ve uygun fiyatıyla 2022 yılının en çok tercih edilen mouse çeşitleri arasında ilk sırada yerini alıyor. Mouse üzerindeki tuşlar sayesinde oyun oynarken pratik bir şekilde DPI seçenekleri değiştirilebiliyor. 400 ve 3600 arasında DPI seçenekleri sunarak oyuncuların kendi oynayış tarzlarına uygun hızı seçmelerine olanak tanıyor. Malzeme kalitesi ve örgü kablosuyla takdir toplayan model, günlük kullanımda yaşanacak aşınma ve yıpranmalara karşı direnç sergiliyor. Böylece uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Büyük teflon ayakları sayesinde de zemin üzerinde denge sağlayarak rahatlıkla kaydırılabiliyor.

10. Şık ve hafif bir model isteyenler için: SteelSeries Rival 5 Oyuncu Mouse

SteelSeries markasının en sevilen oyuncu mouse modellerinden biri olan SteelSeries Rival 5 Oyuncu Mouse, modern ve kompakt tasarımıyla oyuncuları âdeta büyülüyor. Sadece 85 gram ağırlığa sahip olduğu için ağırlık hissi yaratmadan uzun süre kullanılabiliyor. Dokuz farklı programlanabilir düğmesiyle her oyunda farklı tercihler yapılmasına imkân tanıyor. Yan kısımdaki beş adet tuşuyla FPS, MOBA ve MMO oyunlarında kolaylık sağlıyor. Çevresel hasara karşı dayanıklı malzemelerden üretilen modelin en önemli özelliği, IP54 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikasının bulunması. Böylece oyun anlarında üzerine içecek dökülmesi gibi kazalar yaşansa da zarar görmüyor.

11. Geniş el yapısına uygun: Corsair Ironclaw RGB Optik FPS ve MOBA Oyun Faresi

Corsair oyuncu mouse önerisi isteyenlere en çok önerilen Corsair Ironclaw RGB Optik FPS ve MOBA Oyun Faresi, akıllı tasarımı sayesinde kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Geniş el yapısına uygun geliştirilen model, avuç içi tutamaklarıyla tam hâkimiyet sağlıyor. 18000 DPI optik sensörüyle hız konusunda muazzam bir performans sergiliyor. En iyi kablosuz oyuncu mouse listelerinde sıklıkla görülen mouse, 50 saate varan pil ömrüyle takdir topluyor. Modelin en önemli özelliği, Corsair iCUE yazılımını desteklemesi. Bu sayede üç bölgeli RGB aydınlatma kontrolü, hassaslık seviyesi ayarı ve on farklı tuşa makro atamaları gibi özelleştirmeler yapılmasını kolaylaştırıyor.

12. Gelişmiş düğme teknolojisiyle beğeni kazanan: Logitech G 903 Lightspeed Kablosuz Oyun Faresi

Etkileyici özellikleriyle oyuncuların radarına hızlıca giriş yapan Logitech G 903 Lightspeed Kablosuz Oyun Faresi, modern ve görkemli tasarımıyla beğeni kazanıyor. Metal yaylı, özel bir düğme gerilimi kullandığı için hassaslık sunuyor. Böylece tuşlara üst seviye bir hızda basılmasını ve komutların en hızlı şekilde algılanmasını sağlıyor. Süper verimli Lipo pil sistemiyle 140 saate kadar pil ömrü sunuyor. Oyun sırasında şarj edilebilme özelliğiyle de önemli bir avantaj yaratıyor. Lightsync RGB özelliğiyle oyunlardaki ses ve aksiyonlu sahnelere ışıklı efektlerle karşılık verebiliyor. 1 ms yüksek hızlı tepki süresi ve 16000 DPI hassaslığıyla oyuncuları memnun ediyor.

13. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken: Lenovo IdeaPad Gaming M100 RGB Mouse

Lenovo'nun en iyi oyuncu mouse 2022 modellerinden biri olan Lenovo IdeaPad Gaming M100 RGB Mouse, uygun fiyatıyla ekonomik açıdan önemli bir avantaj yaratıyor. Sade tasarımı ve pratik kullanımıyla her oyuncu tarafından kolaylıkla benimsenen model, 800 ila 3200 DPI arasında hassaslık seçeneği sunuyor. Mouse üzerindeki DPI kontrol tuşları, oyun oynarken hassaslık ayarının kolaylıkla artırılıp düşürülmesine yardımcı oluyor. Sağ el ergonomisine göre tasarlanan ürün, yan kısımdaki tuşlarıyla oyunlarda daha aktif olunmasını sağlıyor. Dayanıklı mikro anahtarlarıyla 10 milyon tıklamaya kadar direnç gösteriyor. İki bölgeli RGB aydınlatması, yedi farklı renkte nefes efektiyle dönebiliyor.

14. Her tutuş şekline uygun: PrimeX ONİKUMA CW902 RGB 6400 DPI Gaming Oyuncu Mouse

Her oyuncunun tutuş tarzına uygun olarak geliştirilen PrimeX ONİKUMA CW902 RGB 6400 DPI Gaming Oyuncu Mouse, 2022 yılında en çok rağbet gören oyuncu mouseları arasında yer alıyor. Yedi farklı programlanabilir tuş barındıran model, her oyunda farklı tuş atamaları gerçekleştirilmesine imkân tanıyor. 800 ve 6400 DPI arasında altı adet hız seçeneği sunarak oyuncu tercihine ve oynanan oyuna uygun hızın kolaylıkla belirlenmesine yardımcı oluyor. Son derece hafif yapıya sahip, el ergonomisine uygun olarak üretilen model; RGB aydınlatmasıyla oyuncu odalarına farklı bir hava katıyor.

15. Estetik ve ergonomik tasarım: Rampage SMX-G39 COMFORT USB 8 Makro ve Extra Atış Tuşlu 7200 DPI RGB Gaming Mouse

Oyuncu ekipmanları alanında kaliteli ve şık modelleriyle öne çıkan Rampage, en iyi oyuncu mouse markaları arasında üst sıralarda yerini alıyor. Güçlü özellikleriyle oyuncuların takdirini kazanan Rampage SMX-G39 COMFORT USB 8 Makro ve Extra Atış Tuşlu 7200 DPI RGB Gaming Mouse, canlı RGB aydınlatmasıyla şık bir ambiyans yaratıyor. 7200 DPI hızıyla oyunlarda ani tepkiler verilmesini kolaylaştırarak oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Konfor odaklı tasarımıyla ele tam oturan ürün, yazılım desteğiyle tuş atamalarından makrolara kadar dolu dolu kullanım sunuyor. 1,8 metre uzunluğundaki örgü kablosuyla hem hareket hem dayanıklılık konularında avantaj sağlıyor.

16. Oyun deneyiminizi taçlandırın: Monster Pusat V5 24000 DPI Yüksek Performans 11 Tuşlu Kablolu RGB Siyah Oyuncu Mouse

Yerli bir markanın oyun faresini satın almak isteyenlerin mutlaka bir şans tanıması gereken Monster Pusat V5 24000 DPI Yüksek Performans 11 Tuşlu Kablolu RGB Siyah Oyuncu Mouse, ergonomik tasarımıyla uzun vadeli konfor sağlıyor. RGB aydınlatmasıyla 10 milyondan fazla renk seçeneği ve beş farklı aydınlatma efekti sunuyor. Böylece mouse için yaratıcı renk seçimleri yapılabiliyor. İhtiyaç duyulmadığı zamanlarda ışıklar tek tuşa basarak kapatılabiliyor. Modelin en önemli özelliği devamlı tuş basabilmeye sahip olması. Böylece sürekli tıklama gerektiren oyunlarda müthiş bir avantaj sağlıyor. 24000 DPI yüksek hızıyla da adından başarıyla söz ettiriyor.

17. Üstün pil optimizasyonu: Logitech G G502 X Plus Lightspeed Kablosuz RGB Oyuncu Mouse

Çağdaş tasarımı ve bir dolu başarılı özelliğiyle oyunlarda yüksek performans gösterilmesine katkı sağlayan Logitech G G502 X Plus Lightspeed Kablosuz RGB Oyuncu Mouse, 2022 yılının en çok satan oyuncu mouse modellerinden biri. Yeni tasarlanmış DPI değiştirme tuşuyla oyun oynarken ayar değişikliği yapmayı pratikleştiriyor. Böylece oyunlardaki en heyecanlı sahnelerde mevcut hız, saniyeler içinde değiştirilebiliyor. Lightsync RGB aydınlatmasıyla oyunlara aktif tepki veriyor. Ayrıca sekiz farklı LED efekti sunuyor. Pil optimizasyonu konusunda takdir toplayan model, kullanıcılarına pili dert etmeden ışıklı aydınlatmayı diledikleri gibi kullanma imkânı tanıyor. Sağ el kullanımına uygun mouse, kolayca kavranıyor.

18. Hafif, şık ve kaliteli: Lenovo Lecoo MS105 Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Optik Sensör 3200 DPI 6 Tuşlu Oyuncu Mouse

Delikli oyuncu mouse modelleri, daha hafif bir yapı sunduğu için kolaylıkla hareket ettirilip hızlı refleks gösterilmesine katkı sağlıyor. En iyi delikli oyuncu mouse çeşitleri arasında yer alan Lenovo Lecoo MS105 Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Optik Sensör 3200 DPI 6 Tuşlu Oyuncu Mouse, modern ve kompakt tasarımıyla beğeni kazanıyor. Delikli yüzeyiyle RGB aydınlatmanın daha etkili olmasını sağlayarak etkileyici görsellik yaratıyor. Kaliteli polimer malzemelerden üretilen mouse, aşınmalara karşı güçlü bir yapı sergiliyor. 103 gram ağırlığıyla oyun oynarken el yorgunluğu yaşatmıyor. 3 milyon tıklama garantisi ve örgülü kablosuyla uzun yıllar size eşlik ediyor.

19. Terlemeye dayanıklı kaymaz kaplama: Bloody X5 Max 10000 CPI 9 Tuş Optik RGB X-Serisi Siyah Kablolu Gaming Mouse

Oyun oynarken sürekli elleri terleyen ve bu sebeple mouse kayması sorunu yaşayanlara Bloody X5 Max 10000 CPI 9 Tuş Optik RGB X-Serisi Siyah Kablolu Gaming Mouse tavsiye ediliyor. Düz siyah rengiyle sade bir tasarım sunan model, benzersiz özellikleriyle oyuncuların yetenekleri en iyi şekilde sergilemelerine yardımcı oluyor. Kenar kısımlardaki kauçuk dokusuyla tam tutuş hissi sunuyor. Aynı şekilde mouse yüzeyinin terlemeye dayanıklı özel UV malzemeyle kaplanması, terleme sorununu en aza indiriyor. Sağ elle mouse kullananlara yönelik tasarlanan model, dokuz farklı ayarlanabilir tuşa sahip.

20. Oyuncuların en iyi yoldaşı: Cooler Master CM110 Kablolu RGB Oyun Faresi

Birçok başarılı oyuncu tarafından en iyi oyuncu mouse markası olarak gösterilen Cooler Master, oyun deneyimini profesyonel bir seviyeye taşımak isteyenlere öneriliyor. Uygun fiyatı ve güçlü özellikleriyle en iyi fiyat performans oyuncu mouse çeşitleri arasında öne çıkan Cooler Master CM110 Kablolu RGB Oyun Faresi, üç bölgeli RGB aydınlatmasıyla muhteşem bir tasarım sunuyor. Çift el kullanımına uygun olarak tasarlandığı için her oyuncunun en rahat ettiği şekilde mouseu tutmasını kolaylaştırıyor. 10 milyon tıklamaya dayanıklı omron anahtarlarıyla kaliteyi arşa çıkaran model, altı farklı tuşa sahip. Ürün, 92 gram hafifliği sayesinde de hâkimiyet kurmayı kolaylaştırıyor.

21. Hem sağ hem sol elle kullanıma uygun: ASUS 90YH00Q1-BAUA00 Cerberus 2500 DPI Sensör Çift El Oyuncu Mouse

Asus'un en kaliteli oyuncu mouse modellerinden biri olan ASUS 90YH00Q1-BAUA00 Cerberus 2500 DPI Sensör Çift El Oyuncu Mouse, oyunculara ister sağ ister sol elle aynı performansta oyun oynama imkânı tanıyor. Yan kısımlarında geliştirilmiş lastik kullandığı için terleme sorununu ortadan kaldırıyor ve mouseun tam kavranmasına yardımcı oluyor. Böylece kayma sıkıntısı yaşamadan oyunlarda aktif performans gösteriliyor. Üst kısımdaki tuşları sayesinde DPI ayarının en kritik oyun anlarında bile tek dokunuşla değiştirilmesine olanak tanıyor. Böylece oyun sırasında hızlı hamleler yapılabiliyor. Yüksek kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun ömürlü kullanım sağlaması da cabası!

22. Sıra dışı tasarım: HyperX Pulsefire Haste Ultra Hafif Petek Kabuk Altıgen Tasarımlı Oyuncu Mouse

Sıra dışı tasarımıyla görenlerin ilgisini üzerine toplayan HyperX Pulsefire Haste Ultra Hafif Petek Kabuk Altıgen Tasarımlı Oyuncu Mouse, 2022 yılına damga vuran mouse modelleri arasında dikkat çekiyor. Delikli tasarımıyla yüksek hız ve hafiflik vadeden model, sadece 59 gram ağırlığıyla beğeni kazanıyor. Hafifliğinin yanı sıra ergonomik tasarımıyla da rahatlıkla kontrol ediliyor. Tuş kısmında TTC altın mikro anahtarlar sunarak dayanıklılığı zirveye taşıyor. 60 milyon tıklama ömrüyle yıllarca kullanım imkânı sunan model, kaliteli kablosuyla da aşınma ve yıpranmalara direnç sergiliyor. Saf PTFE kızaklarıyla zemin üzerinde sağlam durarak kolaylıkla kaydırılabiliyor.

23. Oyuncu dostu özellikler: Logitech G-604 Lightspeed Kablosuz Siyah Oyun Faresi

MMO, MOBA ve Battle Royal tarzı oyunları sıklıkla oynayanlara tavsiye edilen Logitech G-604 Lightspeed Kablosuz Siyah Oyun Faresi; sade ve modern tasarımıyla merak uyandırıyor. 15 farklı programlanabilir tuşuyla oyunlarda işlevsel bir mouse deneyimi yaşatan model, konumlandırılmış akıllı tuşlarıyla da beğeni kazanıyor. Modelin dikkat çeken en önemli özelliği, tek AA pille 240 saate varan kullanım sunması. Bu sayede kullanıcılarını sürekli pil değiştirme derdinden kurtarıyor. Tekerlek kısmındaki hiper hızlı ikili kaydırma moduyla uzun sayfalarda gezinmeyi kolaylaştırıyor. Lightspeed teknolojisiyle Bluetooth üzerinden bilgisayarla bağlantı kurabiliyor. 1 ms ulaşan tepki süresiyle oyuncuların takdirini kazanıyor.

24. Ekstra ateş butonu bulunan: BLOODY V9MA Metal Ayak Optik 4000 CPI Siyah Gamer Mouse

Oyunlarda yeteneklerini en iyi şekilde sergilemek için kaliteli bir oyuncu mouse satın almak isteyenlerin karşısına çıkan BLOODY V9MA Metal Ayak Optik 4000 CPI Siyah Gamer Mouse, birbirinden etkileyici niteliklere sahip. 1 ms tuş tepki süresiyle gecikme sorunlarını rafa kaldıran model, dokuz butonuyla oyunlarda fark yaratıyor. Modelin en önemli özelliği, sol tıkın hemen yanında ekstra ateş butonu bulundurması. Böylece nişancılık türündeki oyunlarda hızlı atış yapmayı kolaylaştırarak oyuncuları zafere taşıyor. Modern ve şık tasarımıyla beğenilen ürün, ergonomik yapısı ve metal ayak tasarımı sayesinde hem dayanıklılık sergiliyor hem hızlı kayarak oyunlarda avantaj sağlıyor.

25. Önceliği ergonomi ve konfor olanlara: GAMEPOWER Kyojin 6400 DPI 7 Tuşlu RGB Makrolu Gaming Mouse

Uygun fiyatlı ve kaliteli oyuncu mouse çeşitleri arasında adından sıklıkla söz ettiren GAMEPOWER Kyojin 6400 DPI 7 Tuşlu RGB Makrolu Gaming Mouse, en iyi oyuncu ekipmanları üreten markalar arasında bulunan Gamepower imzasını taşıyor. Yedi farklı tuş ve 6400 DPI hız seçeneğiyle oyunculara en çok ihtiyaç duydukları temel özellikleri başarıyla sunan model, yüksek hassasiyetli sensörüyle her hamleyi hata yapmadan, en doğru şekilde algılıyor. Sağ avuç içine tam uyacak şekilde üretiliyor. En yaygın pençe ve parmak ucu tutuş tipleri için harika bir tasarım sunuyor. RGB aydınlatmaya sahip olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

26. Pratik ve kullanışlı özellikler: Lenovo Lecoo MG1101 6400 DPI 8 Tuşlu Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Siyah Gaming Mouse

Hangi oyuncu mouse modelini alacağına bir türlü karar veremeyenler için harika bir seçenek olan Lenovo Lecoo MG1101 6400 DPI 8 Tuşlu Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Siyah Gaming Mouse, oyun deneyimini ideal seviyeye taşıyacak bir dolu özellik vadediyor. Terleme önleyici özel kaplaması sayesinde uzun saatler süren oyun seanslarında tam konfor sağlıyor. Tak çalıştır özelliği sayesinde hiçbir kurulum gerektirmeyen model, her bilgisayarda anında kullanılabiliyor. 1,5 metre kablo uzunluğu, en heyecanlı oyunlarda hareket özgürlüğü sunuyor. Kıvrımlı yenilikçi tasarımı sayesinde rahatlıkla kavranıp kayma sorunu yaşatmıyor.

27. Bütçesi kısıtlı olanlar için en iyisi: Dark Elite Force DPI Ayarlanabilir Aydınlatmalı USB Oyuncu Mouse

Uygun fiyatlı oyuncu mouse modelini satın almak isteyenlerin kaçırmaması gereken Dark Elite Force DPI Ayarlanabilir Aydınlatmalı USB Oyuncu Mouse, ele tam oturan özel tasarımı sayesinde ergonomik oyun keyfi vadediyor. Seri atış tuşuyla aksiyon anlarında önemli avantaj sağlıyor. 800 ila 2400 DPI hız seçenekleri sunan model, mouse üzerindeki DPI ayar tuşuyla mevcut hızın en pratik şekilde değiştirilmesine yardımcı oluyor. Dayanıklı kablo yapısıyla aşınmalara karşı dayanıklılık göstererek uzun ömürlü kullanım sunuyor. Dokuz farklı renk döngüsü sunan LED aydınlatmasıyla oyun ortamına canlılık katıyor.

28. Başarıyı şansa bırakmak istemeyenler için: Rampage SMX-R115 GEAR-X 6400 DPI Hareketli RGB Işıklı 9 Adet Makro Tuşlu Gaming Oyuncu Mouse

Oyunlarda önceliği her zaman başarı olanlar için üretilen Rampage SMX-R115 GEAR-X 6400 DPI Hareketli RGB Işıklı 9 Adet Makro Tuşlu Gaming Oyuncu Mouse, üst seviye kalitedeki özellikleriyle oyuncuların performansına başarı katıyor. Dokuz adet makrolanabilir tuşa sahip model, 6400 DPI hızıyla yüksek hassasiyet sağlıyor. Sunplus optik sensörüyle en ufak hareketleri bile yakalayıp hızlıca işleyen model, hatasız oyun deneyimi yaşatıyor. Estetik hatları ve RGB aydınlatmasıyla muhteşem bir görünüm sunuyor. Huano micro switch sistemiyle 50 milyon tıklama ömrü sunan model, uzun yıllar kullanılıyor. Modelin bir diğer önemli özelliği de 82 g ağırlığında olması.

29. Pürüzsüz ve rahat hareketler için: SteelSeries Aerox 3 Onyx Ultra Hafif 8500 CPI TrueMove Core Optik Sensörlü Gaming Mouse

Steelseries markasının en şık oyuncu mouse modelleri arasında bulunan SteelSeries Aerox 3 Onyx Ultra Hafif 8500 CPI TrueMove Core Optik Sensörlü Gaming Mouse, 59 g ultra hafif yapısıyla oyuncuların kalbini fethediyor. Elde yokmuş gibi rahatlık ve hafiflik sağlayarak oyun sırasında ani hamleler yapılmasını kolaylaştırıyor. AquaBarrier özelliği sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık göstererek hem sıvı dökülmesi gibi kazalardan etkilenmiyor hem yıllar boyu sürecek kaliteli bir yapı sunuyor. TrueMove Core optik oyun sensörüyle her hamleyi en doğru şekilde algılıyor. PTFE özel kızak tasarımıyla ipeksi pürüzsüzlükte hareket ederek kayma hareketlerinin kolayca yapılmasını sağlıyor.

30. Etkileyici ışıklandırmasıyla göz kamaştıran: A4 Tech X89 Siyah Labirent Optik 2400 DPI Gamer Mouse

Son derece çağdaş tasarımıyla beğeni kazanan A4 Tech X89 Siyah Labirent Optik 2400 DPI Gamer Mouse, bir dolu başarılı özelliğiyle kullanıcılarına her oyunda eşlik ediyor. Mouse üzerindeki her çizgi detayının RGB aydınlatmayla donatılmasına imkân tanıyan yenilikçi tasarımı, oyun anlarında canlı ve kaliteli görsellik yaratıyor. 1000 ila 24000 DPI arasında beş farklı hız seçeneği sunarak oyuncuların kendi tarzlarına en uygun hız seviyesini belirlemesini sağlıyor. 1 ms tepki süresiyle her hamlenin ışık hızında gerçekleşmesine olanak tanıyor. 1,8 metre uzunluğundaki kablosuyla hareket avantajı yaratıyor.

31. Yüksek hassasiyetli kaydırma: Ruiqas Kablosuz Oyun Faresi Şarj Edilebilir Optik Ark Dokunmatik Fare

2022 yılının en sevilen oyuncu mouse çeşitleri arasında yer alan Ruiqas Kablosuz Oyun Faresi Şarj Edilebilir Optik Ark Dokunmatik Fare, şık tasarımı ve zarif işçiliğiyle görenlerin beğenisini kazanıyor. USB alıcısı takıldığı an her bilgisayarla kurulum gerektirmeden etkileşime giren model, akıllı güç tasarrufu özelliği sayesinde boşta kaldığında pilin en düşük seviyede tüketilmesini sağlıyor. Optik teknoloji kullandığı için birçok farklı zemin türünde tam performansla çalışıyor. Modelin en önemli artısı, düşük sürtünme özelliği sayesinde sorunsuz ve hızlı şekilde kaydırılabilmesi. Böylece oyunlarda yapılan ani refleks hareketleri algılayabiliyor.

32. Kullanıcı dostu bir model: Logitech G300s Kablolu Oyuncu Mouse

Logitech markasının en iyi mouse modellerinden Logitech G300s Kablolu Oyuncu Mouse, 2022 yılında da oyuncuların en çok tercih ettiği mouselar arasında üst sıralarda yer alıyor. Özgün tasarımı ve başarılı nitelikleriyle oyun deneyimini en yüksek kaliteye taşıyor. 200 ila 12000 DPI arasında hassaslık sunan model, 10 milyon tuş tıklamasına kadar dayanıklılık vadediyor. Sadece 99 gram ağırlığında olduğu için kolaylıkla hareket ettiriliyor. Tek AA pille 240 saat çalışma süresi sağlayarak dudak uçuklatıyor. Dokuz adet özelleştirilebilir tuşuyla oyunlarda ekstra manevra ve hâkimiyet sağlayan model, her oyunda farklı tuş atamalarına imkân tanıyor. Üstelik çift elle kullanılabiliyor.

33. Sınırları zorlamak isteyenlere: Bloody R80 Ghost Şarjlı Optik Oyuncu Mouse

Oyuncuları kendine hayran bırakan, modern ve etkileyici görünümüyle adından söz ettiren Bloody R80 Ghost Şarjlı Optik Oyuncu Mouse; en iyi şarjlı oyuncu mouse çeşitlerinden biri. Kızılötesi tekerlek sistemi kullanan model, tekerleğin milyonlarca defa sorunsuz dönmesine imkân tanıyor. Modelin dikkat çeken en önemli özelliği, micro switch sistemi kullandığı için komutları ışık hızında algılayıp uygulayabilmesi. Böylece gecikme sorunu yaşatmıyor. Ayrıca 20 milyon tıklama ömrü sunmasıyla da takdir kazanıyor. Özel kaygan ayak tasarımlı mouse, takılma yaşatmadan en çevik hamlelerin yapılmasını sağlıyor. 600 mAh bataryası bulunan model, şarj sırasında kablolu mouse olarak da kullanılabiliyor.

34. Oyun tarzına göre şekillendirmek isteyenler için: OMEN by HP Photon Kablosuz Gaming Mouse

"En kaliteli kablosuz oyuncu mouse hangisi?" sorusu sorulduğunda öne çıkan OMEN by HP Photon Kablosuz Gaming Mouse, yaratıcı özellikleriyle merak uyandırıyor. Eklenip çıkartılabilir parçaları sayesinde başparmak ve serçe parmak için ekstra alanlar sağlayarak etkin kontrol ve yüksek konfor sunuyor. OMEN Command Center yazılımıyla 11 farklı tuşun kolaylıkla programlanabilmesine imkân tanıyor. 100 ila 16000 DPI hız seçenekleriyle oyunculara en rahat ettikleri hassaslıkta oyun keyfi sunuyor. Qi şarj özelliği sayesinde Qi uyumlu mouse padler üzerinde şarj olurken oyun oynanmasına olanak tanıyor. Ayrıca RGB LED aydınlatmasıyla 16,8 milyon renk seçeneği de sunuyor.