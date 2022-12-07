HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Oyunlarda farkınızı ortaya koyacak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Oyunlarda farkınızı ortaya koyacak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

06.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyun oynarken fark yaratmak isteyenler, tercihlerini dayanıklı ve kaliteli klavye modellerinden yana kullanıyor. Hızlı tuş tepki süresi ve fonksiyonel tasarımlarıyla oyuncuların kontrollere tam anlamıyla hâkim olmasını sağlayan klavyeler, konfor ve başarı odaklı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Gelin, oyun performansınızı kaliteyle buluşturacak en iyi oyuncu klavye çeşitlerini hep beraber inceleyelim!

Oyunlarda farkınızı ortaya koyacak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Yazı yazmaktan oyun oynamaya kadar birçok görev üstlenen klavyeler, birbirinden kaliteli ve performanslı modelleriyle oyuncuların oyun sırasında çok daha keskin ve etkili hamleler yapmalarını sağlıyor. Oyuncular için üretilen klavyeler söz konusu olduğunda her tercihe uygun farklı modelleri bulmak mümkün. Mekanik klavyeler yüksek hızda tepki sağlarken dayanıklı malzemelerden üretilen ürünler ise uzun yıllar sorunsuz kullanılıyor. Kablosuz klavyeler, rahat hareket avantajı sunarken RGB aydınlatmalı modeller, muhteşem bir ambiyans yaratıyor. Bilek destekli olanlar yüksek konfor vadediyor, kompakt tasarımlı modeller az yer kaplıyor. Hazırsanız her bütçeye uygun, en iyi oyuncu klavyesi modellerini keşfedelim!

1. Mekanik klavye tutkunlarına: Steelseries Apex 7 Mekanik Oyun Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi oyuncu klavyesi modelleri arasında adından sıklıkla söz ettiren Steelseries Apex 7 Mekanik Oyun Klavyesi, modern tasarıma ve etkileyici özelliklere sahip. Mekanik tuş takımı sayesinde ultra hız sağlayarak gecikme yaşatmıyor. Aynı şekilde tuş takımı dayanıklı olduğu için model, 50 milyon kez tuşa basma garantisi vadediyor. Alüminyum alaşımdan üretilen güçlü metal çerçevesiyle darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Modelin en önemli özelliği, bilek desteği barındırması. Manyetik bilek desteği ihtiyaç duyulduğunda kolayca klavyeyle birleştirilerek uzun saatler süren oyunlarda konfor sağlıyor. Arka kısımda üç yönlü kablo kanalı bulundurduğu için kabloların düzenli durmasına yardımcı oluyor.

Ürünü İncele

2. Seyahat dostu bir model: ASUS Rog Strix Scope Tkl Kablolu Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Kolay taşınabilir oyuncu klavyesi tavsiyesi isteyenlerin mutlaka göz atması gereken ASUS Rog Strix Scope Tkl Kablolu Mekanik RGB Oyuncu Klavyesi, minimal yapısıyla pek çok modele kıyasla daha az yer kaplıyor. Hem oyuncu masasında alanı kısıtlı olan hem sıklıkla seyahat edenlere tavsiye edilen model, çıkarılabilir kablo özelliğiyle seyahat çantalarında kolaylıkla yer buluyor. RGB aydınlatmasıyla oyunculara en çok sevdikleri renkleri seçme şansı tanıyor. Ergonomik tasarımlı bilek desteği bulunan klavye, oyun oynarken bileklere konforlu bir alan sağlıyor. Ürünün en çok dikkat çeken özelliğiyse gizlilik tuşu bulundurması. Bu tuşa basıldığında uygulamalar gizlenip ses kısılıyor.

Ürünü İncele

3. Kullanıcı dostu özellikler: MSI GG Vigor GK30 TR RGB LED Aydınlatmalı Gaming Klavye

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

MSI oyuncu klavyesi önerisi isteyenlere tavsiye edilen MSI GG Vigor GK30 TR RGB LED Aydınlatmalı Gaming Klavye, sade ve şık tasarımıyla oyuncuların beğenisini kazanıyor. Ürün; milyonlarca renk seçeneği, altı farklı aydınlatma alanı ve on farklı efekt seçeneğiyle en iyi oyuncu klavyesi ışıklı modelleri arasında yerini alıyor. Alt kısımda kaymaz materyaller içerdiği için masaya tam oturuyor. Modelin en önemli özelliğinden biri de tuşlarının suya dayanıklı olması. Böylece kolayca temizleniyor ve sıvı dökülmelerinde hasar görmüyor. Medya kontrolleri için özel tuşlar içererek pratik kullanım vadediyor.

Ürünü İncele

4. Ergonomik ve kullanışlı: Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Logitech G G213 RGB Kablolu Oyuncu Klavyesi, yüksek kaliteli malzemelerden üretildiği için dayanıklı yapısıyla oyuncuların ilgisini çekiyor. 60 ml sıvı derecesine kadar su dökülmelerine karşı koruma sağlıyor. RGB aydınlatma özelliğiyle yaratıcı bir oyun ortamı vadeden model, 16,8 milyon renk seçeneği ve beş farklı aydınlatma alanı sunuyor. Lightsync özellikli aydınlatması sayesinde oynanan oyunla uyumlu bir şekilde aydınlatma yapabiliyor. Avuç içi ve bilek kısmı için ergonomik desteğiyle konfor odaklı bir oyun deneyimi yaşatıyor. Modelin en önemli özelliği, medya kontrolü için tuşlar bulundurması. Böylece oyun oynarken klavyedeki tek tuşla hassas ses ayarı yapılabiliyor.

Ürünü İncele

5. Uzun ömürlü ve dayanıklı: Casper Excalibur Gk21 Oyuncu Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Uygun fiyata, uzun yıllar kullanılabilecek bir oyuncu klavyesi arayanlara sıklıkla tavsiye edilen Casper Excalibur Gk21 Oyuncu Klavyesi, modern tasarımıyla oyuncuların radarına hızlıca giriş yapıyor. En hafiften, en sert tıklamaya kadar başarıyla optimize edildiği için oyun keyfinin doyasıya çıkarılmasına yardımcı oluyor. Böylece her koşulda dayanıklılık vadederek uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Aynı şekilde suya ve toza karşı dayanıklı olmasıyla da önemli bir avantaj sağlıyor. 18 farklı ışıklandırma fonksiyonuyla oyunculara diledikleri gibi renk kombinasyonları yapma imkânı sunuyor. Ürünün bilek kısmında terletmeyen kauçuk kaplamaya sahip olması da cabası!

Ürünü İncele

6. Kesintisiz oyun deneyimi: GamePower Starscream RGB Turuncu Switch Optik Mekanik Gaming Oyuncu Klavye

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Çağdaş tasarımı ve birbirinden üstün nitelikleriyle öne çıkan GamePower Starscream RGB Turuncu Switch Optik Mekanik Gaming Oyuncu Klavye, en iyi oyuncu klavyesi 2022 çeşitleri arasında ilk sırada yer alıyor. Yeni nesil optik klavye; tasarımı sayesinde ses, aydınlatma ve makro ayarlar konusunda fonksiyonel kullanım sağlıyor. 50 milyona kadar tuş basış ömrü sunan model, dayanıklı yapısıyla oyunculardan geçer not alıyor. RGB aydınlatması ve çoklu efekt seçenekleriyle renkli ve eğlenceli bir oyun ortamı yaratıyor. Ürünün bir diğer önemli özelliği de sıvıya ve toza karşı direnç gösteren IP68 sertifikasına sahip olması.

Ürünü İncele

7. Üst seviye konfor: Asus Tuf Gaming K1 RGB Mech Brane Türkçe Oyuncu Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

"En kaliteli oyuncu klavye modeli hangisi?" sorusu sorulduğunda bir adım öne çıkan Asus Tuf Gaming K1 RGB Mech Brane Türkçe Oyuncu Klavyesi, olağanüstü dayanıklılık ve üstün performans vadediyor. Akıllı anahtarları sayesinde tuşlara her basıldığında sessiz bir dokunma hissi vererek oyuncuların beğenisini kazanıyor. Modelin en önemli özelliği tuşların 300 ml sıvı dökülmesine karşı dayanıklılık sağlayan, özel bir kaplamayla kaplanmış olması. Böylece oyun esnasında klavyenin üzerine içecek döküldüğünde oyun keyfinin yarıda kalmasına izin vermiyor. RGB aydınlatmaya sahip tuşların yanı sıra her iki tarafında ışık şeridi bulunuyor.

Ürünü İncele

8. Kablosuz klavye arayanlara: HP Kablosuz K2500 Kablosuz Klavye

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Kablolu ürünleri bir türlü sevemeyenlerin mutlaka göz atması gereken HP Kablosuz K2500 Kablosuz Klavye, HP markasının kalitesini bütünüyle yansıtıyor. Oyuncu klavyesi kablosuz çeşitleri arasında en çok tercih edilen modellerden biri olan klavye, sıvı dökülmelerine karşı direnç göstererek kullanıcılarına önemli bir avantaj sağlıyor. Ayarlanabilen bacaklarıyla rahat kullanılan model, kolay taşınabilir olmasıyla da övgüleri topluyor. Herhangi bir kurulum istemeden tak ve çalıştır USB nano dongle yapısıyla her bilgisayarda çalışabiliyor. Üstelik 10 metre çekim mesafesi sunarak önemli bir hareket avantajı da yaratıyor.

Ürünü İncele

9. Bütçesi kısıtlı olanlara: Rampage KB-R66 BUBBLE USB Gökkuşağı Aydınlatmalı Q Multimedia Gaming Klavye

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

En kaliteli oyuncu ekipmanlarının altında imzası bulunan Rampage markası, en iyi oyuncu klavyesini satın almak isteyenlere Rampage KB-R66 BUBBLE USB Gökkuşağı Aydınlatmalı Q Multimedia Gaming Klavye modelini sunuyor. Ürün, bütçesi kısıtlı olan ve en ucuz oyuncu klavye modelini satın almak isteyenler için de önemli bir alternatif yaratıyor. Dayanıklı ve aşınmalara karşı güçlü malzemelerden üretildiği için 10 milyona kadar tuş basış ömrü sunuyor. 1.5 metre uzunluğundaki kablosuyla hareket özgürlüğü vadediyor. 19 adet anti-ghosting tuşuyla oyunlarda çoklu tuş basımına imkân tanıyor. Böylece aynı anda birden fazla tuşa basılması gereken oyunlarda kolaylık sağlıyor.

Ürünü İncele

10. Güçlü malzemesiyle yıllarca sorunsuz kullanın: Philips Spk8404 Gaming Aydınlatmalı Blue Switch Oyuncu Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Kaliteli bir mekanik oyuncu klavye satın almak isteyenlerin göz atması gereken Philips Spk8404 Gaming Aydınlatmalı Blue Switch Oyuncu Klavyesi, en iyi oyuncu klavye kullanıcı yorumlarını alan modeller arasında bulunuyor. Başarılı teknolojik ürünleriyle bilinen Philips markasının en iyi oyuncu klavyesinden biri olan model, metal alaşım yüzeyiyle kaliteli ve dayanıklı bir yapı sunuyor. Yüksek hızlı, mekanik tuş takımıyla oyunculara performanslı bir oyun deneyimi vadediyor. Üstelik 50 milyona kadar tuş basış ömrü sunuyor. Çoklu tuş basımında gölgelenme yaşanmasına izin vermeyen akıllı yapısıyla oyunlarda hatalı hamle yapılmasını engelliyor.

Ürünü İncele

11. Oyun deneyiminizi taçlandırın: Inca IKG-441 Mekanik Gaming Klavye

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Üst seviye oyun deneyimi yaşamak isteyenlerin mutlaka incelemesi gereken Inca IKG-441 Mekanik Gaming Klavye, pratik özelliklere ve şık bir tasarıma sahip. Mekanik anahtarlarıyla dokunulduğu anda çok hızlı tepki vererek oyunculara aradıkları kaliteli tuş hissini başarıyla sağlıyor. RGB aydınlatmasıyla dikkat çeken model, 11 farklı ışıklandırma seçeneğine sahip. Modelin en önemli özelliği, tekli tuş aydınlatmasına da imkân tanıması. Böylece karanlıkta oyun oynanırken en çok ihtiyaç duyulan tuşları belirginleştiriliyor. Winkeylock özelliğiyle oyun sırasında kazayla Windows tuşuna basılmasının önüne geçiyor.

Ürünü İncele

12. Kompakt tasarım: HyperX Alloy Origins 60 Aqua Mekanik Oyun Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Oyuncu klavyesi küçük olduğu zaman hem masalarda az yer kaplıyor hem her yere kolayca taşınıyor. En küçük oyuncu klavyesinden biri olan HyperX Alloy Origins 60 Aqua Mekanik Oyun Klavyesi, birbirinden etkileyici özellikleriyle oyuncuların merakını cezbediyor. Yüksek kaliteli malzemesi sayesinde aşınmalara karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor. 80 milyon tuş basım ömrüyle dudak uçuklatarak uzun yıllar kullanım imkânı yaratıyor. Mekanik anahtar kullanan model, tuşlara her basışta kaliteli bir his veriyor. HyperX NGENUITY yazılımı sayesinde özelleştirilmiş tuş ve makro seçenekleri sunarak oyunculara büyük bir avantaj vadediyor. RGB aydınlatmaya sahip olması da cabası!

Ürünü İncele

13. İhtiyaç duyduğunuz tüm özellikler için: Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Oyun oynamak için en iyi klavyeyi satın almak isteyenlerin karşısına çıkan ve akıllı özellikleriyle dikkat çeken Lenovo Lecoo GK301 USB Kablolu RGB LED Aydınlatmalı Gaming Mekanik Q Klavye, Lenovo markasının en iyi mekanik klavyesinden biri. Klavyenin aşınmaya dayanıklı güçlü malzemelerle üretilen dış yüzeyi, paslanma ve çizilmelere direnç gösteriyor. 60 milyon tıklama ömrü sunan mekanik anahtarlı tuşlarıyla uzun yıllar oyunculara yoldaş oluyor. Tuş yüzeyleri iki renkli enjeksiyonla kaplandığından solma yaşatmıyor. RGB aydınlatma özelliği bulunan model, Fn tuşlarıyla kolayca renk değişimi yapılmasına imkân tanıyor. Ondan fazla RGB aydınlatma seçeneğiyle ortama renk katıyor.

Ürünü İncele

14. Uzun süre severek kullanın: Gamepower OGRE Rainbow Mekanik Oyun Klavyesi

Oyunlarda farkınızı ortaya çıkaracak en iyi ve kullanışlı oyuncu klavyesi çeşitleri

Hangi oyuncu klavyesini satın alacağına bir türlü karar veremeyenler için harika bir seçenek olan Gamepower OGRE Rainbow Mekanik Oyun Klavyesi, mekanik kırmızı switch tuşlarıyla yüksek kaliteli bir oyun deneyimi vadediyor. Konforlu bilek desteğiyle dikkat çeken model, uzun saatler oyun oynayanlara ergonomik bir alan sağlıyor. Üst seviye malzeme kalitesiyle oyunculardan takdir toplayan klavye, uzun ömürlü bir yapı sergiliyor. Modelin bir diğer önemli avantajı da hafif olması. Böylece oyuncu çantalarında ağırlık hissi yaratmıyor. Fonksiyonel kullanım sunan model, tuşlara farklı kısayol komutları atanmasına yardımcı oluyor. Böylece oyunlarda anlık çoklu hareketler yapılabiliyor.

Ürünü İncele

İlginizi Çekebilir

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

Sürekli bilgisayarla uğraşanların bayılacağı kablosuz mekanik klavye çeşitleri

 Masanızı işgal eden kablo yığınlarından sizi kurtaracak kablosuz klavye ve mouse setleri

Masanızı işgal eden kablo yığınlarından sizi kurtaracak kablosuz klavye ve mouse setleri

 Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

Tuş kalitesi ve uzun ömrüyle sizi tatmin edecek en iyi klavye önerileri

 Kablosuz klavyeleri keşfedin, kablo derdine son verin

Kablosuz klavyeleri keşfedin, kablo derdine son verin
Anahtar Kelimeler:
Klavye oyuncu klavye oyuncu klavyesi

İş birliği İçerikleri

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Hem kaliteli hem uygun fiyatlı... Bu yılın en çok satan ürünlerini öğrenmek ister misiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Her tarzın kurtarıcısı parçalarla şık görünmek çok kolay!

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Ödediğiniz parayı kuruşu kuruşuna hak edecek ürünleri keşfetmeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Tümünü Gör
Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yılbaşında sevdiklerinize unutamayacakları bir hediye vermeye ne dersiniz?

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Yaşam alanınızın enerjisini yükseltecek, evinizin birçok yerinde kullanabileceğiniz mobilyalar

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Kış boyunca sizi yatağınızda sıcacık tutacak yorgan ve nevresim takımı çeşitleri

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çay ve kahve sunumlarınızı gösterişli hale getirecek birbirinden şık fincan takımları

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çok sevilen o erkek parfümünde 650 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

Tümünü Gör
İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

İndirimdeki bu ürünleri kaçırmayın! Mutfağınızın havasını tamamen değiştirecek

Minimal eforla yüksek verim alabileceğiniz güzellik ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

Minimal eforla yüksek verim alabileceğiniz güzellik ürünleriyle tanışmaya hazır olun!

Cilt alt tonunuzu biliyor musunuz? Öğrendiğinizde saç boyanızı bile değiştirmek isteyeceksiniz!

Cilt alt tonunuzu biliyor musunuz? Öğrendiğinizde saç boyanızı bile değiştirmek isteyeceksiniz!

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Yılbaşı gelmeden hediyelerinizi alın! En orijinal hediyeleri sizin için seçtik

Sizin için seçtiğimiz atkı modellerini keşfedin, kış boyunca soğuklara meydan okuyun!

Sizin için seçtiğimiz atkı modellerini keşfedin, kış boyunca soğuklara meydan okuyun!

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kalitesiyle öne çıkan en iyi kaşe kabanları keşfedin

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak kalitesiyle öne çıkan en iyi kaşe kabanları keşfedin

Tümünü Gör

Benzer Teknoloji İçerikleri

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

Evde toz derdine son! Alerji filtreli en iyi elektrikli süpürgeleri keşfedin

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışın

Seyahatlerinizde bagajlarınızın kaybolmasını önleyecek bagaj takipçileriyle tanışın

Şu an indirimde! Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı telefon aksesuarları

Şu an indirimde! Hayatınızı kolaylaştıracak akıllı telefon aksesuarları

Tümünü Gör

Diğer Haberler

1500 hayvanın öldürüldüğü iddia edildi! Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink soruşturma altında

Dünya bu iddiayla çalkalanıyor! Soruşturma altında

2022'nin en iyi ve uzun ömürlü şarjıyla sizi şaşırtacak bluetooth kulaklık çeşitleri

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Kıyafetlerinde kırışıklık istemeyenlerin tercihi Philips marka en iyi ütü modelleri

Kendisi küçük marifeti büyük Philips marka ütülerle tanışmaya ne dersiniz?

Kullanıcılara müjde! WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet...

WhatsApp'taki bu gelişme, çok hoşunuza gidecek: Tam 21 adet...

ChatGPT görenleri hayrete düşürdü! Yetenekleri akademisyenleri bile şaşırtıyor: Birçok kişiyi işsiz bırakabilir

Hayrete düşürdü! Birçok kişiyi işsiz bırakabilir

Fişini çekiyor! Google bir hizmetini daha kapatıyor: Flaş karar...

Flaş karar! Fişini çekiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.