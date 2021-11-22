Resmî Gazete tartışması devam ediyor: Pek çok bakan, o gece kontrol etmekten kendini alamamıştır

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiği yönünde haberler sosyal medyada ortaya çıkmış ve kabine de bir değişiklik, değişikliğin de gece yarısı Resmi Gazete’de duyurulacağı beklentisi oluşmuştu.

RESMÎ GAZETE'NİN SİTESİ ÇÖKMÜŞTÜ

İYİ Parti milletvekili ve Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz da konuyla ilgili olarak cuma gecesi saat 12'den sonra yayımlanacak Resmî Gazete'de Türk lirasına sıkıntı yaratabilecek bir kararın olabileceğini belirterek ve herkesi teyakkuza davet etmişti. Bu durum sonrası herkes Resmî Gazete'nin sitesine yüklenmiş ve sayfa çökmüştü.

Konuyu köşesine taşıyan Habertürk'ten Kübra Par, Resmî Gazete'nin sitesini çökertecek ilginin sadece muhaliflerden kaynaklanmadığını Külliye'deki yönetim anlayışının kapalı devre olduğunu belirterek AK Partililerin bile kabinede değişiklik olur mu diye gözünü Resmi Gazete çevirdiğini aktardı.

Par, yazısında Bakan Lütfi Elvan dahil birçok bakanın o gece "Acaba başıma bir şey gelmiş midir?” diye düşünerek Resmi Gazete’yi kontrol etmekten kendini alamadığını iddia etti.

