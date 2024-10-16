Restoran bir anda karıştı! Kendisine hakaret ettiğini söylediği erkek müşteriyi tekme tokat dövdü... Sosyal medyada olay yaratan görüntüler

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hunan eyaletinin Changsha bölgesindeki bir restoranda genç bir kadın kendisine hakaret ettiğini söylediği bir adamı tekme tokat dövdü.

Çin'in sosyal medya uygulaması olan Weibo'da görüntüler paylaşıldıktan sonra viral oldu. Görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepkiler gecikmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir anda saldırması inanılmaz" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en tuhaf şey" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hak etmiş" yorumunda bulundu.