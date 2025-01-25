Restoranda arka masasındaki kadınlar bir kağıt verdi! Yazılanları görünce şaşkına döndü: "Size bu ne?"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta paylaşım yapan Lindsay isimli bir kadın 400 bin izlenmeye ulaşan gönderisinde bir restoranda tanımadığı kadınlar tarafından uyarıldığı anları anlattı. Bir erkekle restoranda oturduğu sırada tuvalete gittiğini ve geri döndüğünde arka masasındaki kadınların saçlarına iltifat ederek eline bir kağıt verdiklerini söyledi.

Kağıdı açarak TikTok kullanıcılarına gösteren Lindsay, "İlk olarak saçlarıma iltifat ettiler. Ardından ise 'Seni durdurmak zorundaydım. Sana sadece bunu vermek istedim" diyerek elime katlanmış bir kağıt tutuşturdular. Notta ise 'Hayır daha iyisini yapabilirsin' yazıyordu" dedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu bir uyarıydı. Senin bilmediğin bir şeyi gördüler ya da biliyorlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onun hakkında gerçek bir fikir edinmeye çalışın. Güvenliğiniz için bunu yapmak en iyisi." yorumunda bulundu.