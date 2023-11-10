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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star 9 Kasım 2023 reyting sonuçları birincisi!

09.11.2023 22:31 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edildi. Geçtiğimiz güne ilişkin verilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımların ekrana geldiği 9 Kasım 2023 Perşembe gününün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

9 Kasım reyting sonuçları merak edildi. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 9 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Derdim Var, Sakla Beni, Aldatmak, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star reyting birincisi kim oldu? İşte ayrıntılar...

9 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

REYTİNG 9 KASIM

GEÇEN HAFTANIN (2 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

2 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de izleyiciyle buluşan “Hudutsuz Sevda”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da”, 12. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada “Hudutsuz Sevda”, 8. sırada Star TV’nin yeni dizisi “Sakla Beni” yer aldı.

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