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  4. REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, MasterChef All Star 4 Eylül reyting birincisi kim?

REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Safir, MasterChef All Star 4 Eylül reyting birincisi kim?

04.09.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 4 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında Safir, MasterChef All Star, Recep İvedik 7, Aile Arasında, Ejder Kılıcı gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Eylül reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 4 Eylül Pazartesi gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 4 Eylül Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 4 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 4 EYLÜL AÇIKLANDI MI?

4 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Ağustos Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber, üçüncü sırada Güldür Güldür tekrar bölümü yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ruhun Duymaz, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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