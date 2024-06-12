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  4. Rita Ora çamaşır makinesinin içine girip dans etti! Görenler çok şaşırdı! 'Bu ne yapmış?'

Rita Ora çamaşır makinesinin içine girip dans etti! Görenler çok şaşırdı! 'Bu ne yapmış?'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.06.2024 15:11
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Cesur tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Rita Ora bu defa son paylaşımıyla dikkat çekti. Yeni single'ının kamera arkası kayıtlarını paylaşan İngiliz şarkıcının çamaşır makinesindeki anları görenleri şaşırttı. Rita Ora'nın o haline sosyal medyada yorum yağdı.

Rita Ora çamaşır makinesinin içine girip dans etti! Görenler çok şaşırdı! 'Bu ne yapmış?'

Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü şarkıcı bu defa yeni single'ının kamera arkası kayıtlarını takipçileri ile paylaştı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Ten rengi iç çamaşırları ile çamaşır makinesine giren Rita Ora'yı görenler çok şaşırdı. İngiliz şarkıcının çamaşır makinesinde dans ettiği anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ora paylaşımına; 'Nasıl başladı nasıl gidiyor. Kendimi o çıplak görünümün içinde hissediyorum Tipik 'çamaşır yıkamaya gidiyorum' kıyafeti değil, biliyorum!' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcıya sosyal medyada; 'Bu ne yapmış?', 'Anlayamadım', 'Çamaşır makinesinde ne işin var?', 'İlhamı nereden aldığını merak ediyorum', '30 derece döngü öneriyorum. Ve belki video yönetmeni değişikliği' gibi yorumlar yapıldı.

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