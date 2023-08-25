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Riva'da hafta sonu denize girmek yasaklandı! Kandıra, Karasu, Kocaali ve Kaynarca için uyarı

25.08.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beykoz Kaymakamlığı, yoğun dalga ve rüzgar beklendiğinden bu hafta sonu Riva'da denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Diğer yandan Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca için de denize girilmemesi uyarısı yapıldı.

Riva'da hafta sonu denize girmek yasaklandı! Kandıra, Karasu, Kocaali ve Kaynarca için uyarı

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ve 27 Ağustos Pazar günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre rüzgarın hızının saatte 30-35 kilometre, dalga yüksekliğinin de 3-4 metre olması beklendiğinden Riva sahillerinde denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.

KANDIRA İÇİN UYARI

Diğer yandan Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın ve 27 Ağustos'ta denize girilmesinin tehlikeli olduğu uyarısında bulunuldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları dolayısıyla hafta sonu Kovanağzı, Kerpe, Miço Koyu, Kumcağız ve Cebeci'de cankurtaran hizmeti verilen mavi bayraklı alan dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli olduğu belirtildi. Açıklamada, vatandaşlardan cankurtaran hizmeti verilmeyen plaj ve koylarda denize girmemesi istendi.

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KARASU, KOCAALİ, KAYNARCA...

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 26-27 Ağustos'ta beklenen yoğun dalga nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin kuzeyindeki 3 sahil ilçesinde cankurtaranların yaklaşık 2 aydır teyakkuz halinde olduğu, sezonun ilk gününden bugüne can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Sezonun kayıpsız tamamlanmasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, 26-27 Ağustos günleri için meteoroloji uzmanlarının uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Kuvvetli fırtınayla birlikte denizde rip akıntısı ve 2 metreyi aşan dalgalar oluşabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Sahillerimizde özellikle pazar günü kuvvetle muhtemel şekilde bayraklarımız kırmızı olacaktır. Hava tahminlerinde bir değişiklik olmadığı takdirde denize girişler bu hafta sonu için risk teşkil etmektedir. Lütfen kurallara uyalım ve eğer yasak kararı alınırsa bu kararı yok sayıp hayatımızı riske atmayalım. Eğlencemiz acıya dönüşmesin." ifadeleri kullanıldı.

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Riva deniz

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