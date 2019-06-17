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Rize’de uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 17:05 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Rize’de uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Rize’de uyuşturucu ve uyarıcı madde getirip pazarlayan, ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Rize’de uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Rize’de uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Rize’de uyuşturucu ve uyarıcı madde getirip pazarlayan, ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz Cumartesi günü Rize Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fındıklı Polis Uygulama Noktasında yapılan uygulamada şehirlerarası otobüs içerisinde V.Ç. isimli şahıstan 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalar sonrasında V.Ç. isimli şahıs ile birlikte hareket ettiği tespit edilen A.T. ve A.A.A isimli şahıslar yakalanırken, A.A.A. isimli şahsın yapılan ikamet aramasında 6 kök hint keneviri bitkisi ile daralı ağırlığı 2.50 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak V.Ç., A.T. ve A.A.A. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçu şüphelisi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslardan V.Ç. isimli şahıs tutuklanırken, A.T. ve A.A.A. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rize’de uygulama noktasında uyuşturucu ele geçirildi

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