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    4. Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Twilight (Alacakaranlık) itirafı! Kristen Stewart'la sevişmesi sahnesini yorumladı: Çok tuhaf

    Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Twilight (Alacakaranlık) itirafı! Kristen Stewart'la sevişmesi sahnesini yorumladı: Çok tuhaf

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.02.2024 11:45
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    Twilight (Alacakaranlık) serisi bir dönemin en popüler yapımları arasındaki yerini alarak tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Filmin başrol oyuncularından Robert Pattinson yıllar sonra yaptığı itirafıyla rol arkadşaı Kristen Stewart ile olan sevişme sahnesini yorumladı. Ünlü oyuncu, müstehcen sahnelerin çekmenin zorlu bir iş olduğunu açıkladı.

    Serinin son halkasının ilk bölümü Twilight Breaking Dawn: Part 1 (Şafak Vakti: Bölüm 1) filminde son derece müstehcen sahnelerin olduğunu belirten Robert Pattinson rol arkadaşı Kristen Stewart'la yakın bir bağı olmasına rağmen, bu durumun o sahneleri çekmeyi biraz daha tuhaf hale getirdiğini itiraf etti.

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    Filmin izleyici kitlesinin büyük bir bölümünün çocuklardan oluşması nedeniyle sevişme sahnelerinin 17 yaşın altına uygun olması anlamına gelen 'R-rating' kurallarına uygun hale getirildiğini ifade eden ünlü oyuncu, "En zor kısım R-derecesinden kaçınmaktı. Başkalarının seks yapmasını izlemek zaten hiçbir zaman o kadar muhteşem olmayacak.

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    Anahtar Kelimeler:
    Robert Pattinson Kristen Stewart twilight
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