Robert Pattinson'dan yıllar sonra gelen Twilight (Alacakaranlık) itirafı! Kristen Stewart'la sevişmesi sahnesini yorumladı: Çok tuhaf

Serinin son halkasının ilk bölümü Twilight Breaking Dawn: Part 1 (Şafak Vakti: Bölüm 1) filminde son derece müstehcen sahnelerin olduğunu belirten Robert Pattinson rol arkadaşı Kristen Stewart'la yakın bir bağı olmasına rağmen, bu durumun o sahneleri çekmeyi biraz daha tuhaf hale getirdiğini itiraf etti.

Filmin izleyici kitlesinin büyük bir bölümünün çocuklardan oluşması nedeniyle sevişme sahnelerinin 17 yaşın altına uygun olması anlamına gelen 'R-rating' kurallarına uygun hale getirildiğini ifade eden ünlü oyuncu, "En zor kısım R-derecesinden kaçınmaktı. Başkalarının seks yapmasını izlemek zaten hiçbir zaman o kadar muhteşem olmayacak.