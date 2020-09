Robert Pattinson, The Batman setine geri döndü

Yayınlanan fragmanla dikkatleri üzerine çeken The Batman setinde çekimler yeniden başladı. Batman’i canlandıran aktör Robert Pattinson'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı iddia edilmişti. O iddiaların üzerine filmin çekimlerine ara verilmişti. Stüdyo, pozitif testi olan kişinin kimliğini hiçbir zaman açıklamadı ve Pattinson'ın durumu hakkında veya prodüksiyondaki başka birinin pozitif test yapıp yapmadığı hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

VİRÜS KAPTIĞINI KABUL ETMEDİ

Vanity Fair'e göre, Covid-19 olduğuna dair ilk raporu doğruladığı söylense de Pattinson'ın temsilcileri virüsü kaptığını asla kabul etmedi. Londra dışındaki Leafden Stüdyoları'nda çekimler 3 Eylül'de durdurulurken, Pattinson (ya da diğer pozitif sonuç alan kişi) iyileşti ve yıldızla yakın temas halinde olan oyuncular ve ekip de karantinaya alınarak gözlendi. Bazı setler bir yandan inşa edilmeye devam edildi ama kameralar kapalı kaldı.

Warner Bros. Pictures sözcüsü, "Covid-19 karantina önlemlerini uyguladıktan sonra, Birleşik Krallık'taki "The Batman" filminin çekimleri yeniden başladı." dedi. “The Batman” filminde ayrıca, Paul Dano'yu Riddler, Zoë Kravitz'i Catwoman ve Colin Farrell'i Penguin olarak izleyeceğiz. Andy Serkis, Bruce Wayne’in sadık uşağı Alfred'i canlandırırken, oyuncu kadrosunu Peter Sarsgaard, John Turturro ve Jeffrey Wright tamamlıyor.

"The Matrix 4", "Jurassic World: Dominion" ve Disney Plus dizisi "The Falcon and the Winter Soldier" gibi birkaç heyecan verici proje de sete geri döndü.