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Rodonit taşı faydaları: Rodonit taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

29.03.2023 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal taşların çok eski zamanlardan beri hem bedenen hem de ruhsal açıdan faydaları olduğuna inanılır. Günümüzde birçok farklı noktadan çeşitli doğal taşlar çıkartılır. Rodonit taşı da şifalı olduğuna inanılan doğal taşlardan biridir. Bu taşın hem fiziksel hem de ruhsal temizlenmeye yarar sağladığı söylenir. Peki, rodonit taşının faydaları ve özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Rodonit taşı faydaları: Rodonit taşı özellikleri nelerdir, ne işe yarar?

Rodonit taşının tarihi 18.yüzyıllara kadar uzanır. Çoğunlukla opak bir görünüme sahiptir. Orta Asya’da Uralyan kabilesi tarafından özellikle takı amaçlı kullanılmıştır. Rodonit taşı, değerli bir taş olarak öne çıkan garnet taşının türleri arasında yer alır. Doğal taşların amacına hizmet edebilmesi için doğru kullanılması gerekir. Bu yüzden kullanmadan önce doğal taşlarla ilgili bilgi sahibi olan bir alternatif tıp uzmanına danışılması tavsiye edilir.

Rodonit taşı anlamı nedir?

Rodonit taşı günümüzde birçok insan tarafından kullanılan doğal taşlardan biridir. Açık ve koyu pembe olmak üzere çok fazla renk çeşitliliğine sahiptir. Rodonit taşı anlamı, Yunancada “gül” manasını taşır. Yunancada “rhodon” kelimesinin Türkçe karşılığı güldür. Detoks taşı olarak da tabir edilen bu taş, çarpıcı bir güzelliğe sahiptir. Hem fiziksel hem de ruhsal birçok faydası olduğuna inanılır. Taşların kimisinin üzerinde pirit tanecikleri kimisinin üzerinde ise siyah damarlar görülebilir. 1790 senesinde ilk defa Ural Dağları’nda bu taşa rastlanılmıştır. Donuk bir parlaklığa sahip olan rodonit taşı, gül taşı olarak da bilinir. Burçlar arasında özellikle Boğa burcuyla muhteşem bir etkileşime girdiği söylenir.

Rodonit taşı özellikleri nelerdir?

Rodonit taşının birçok farklı özelliği mevcuttur. Enerjiyi yükselten ve iletişimi artıran bir taş olarak öne çıkar. Ayrıca duygusal açıdan hissedilen olumsuz ruh halini geçirmede etkili olduğu söylenir. Rodonit taşı geçmişte olduğu gibi günümüzde de kolye, yüzük, küpe, tespih gibi birçok aksesuarın yapımında kullanılır. Başarı taşı olarak da tanımlanan bu taş, kişilerin hayatta daha fazla başarı elde etmesini sağlar. Bu taşın sertlik derecesi 5,5 ile 6,5 arasındadır. Genel olarak rodonit taşı özellikleri ise şu şekildedir:

  • Çoğunlukla opak görünümlüdür. Nadir olarak saydam haliyle bulunur.
  • Değerleri taşlar arasında yer alır.
  • Siyah manganez oksit kalıntılarını içerir.
  • Hidrotermal damarlarda yer alan manganez yataklarında oluşur.
  • Açık ve pembe tonlarının yanı sıra kahverengiye yakın kırmızı, gül kırmızısı gibi renkleri de vardır.
  • Rus kültüründe bebekleri koruduğuna inanılır. Bu yüzden koruma tılsımı olarak bilinir.
  • Kalp ve kök çakrasıyla uyum içindedir.
  • Üzücü durumlarda sakin kalınmasını sağlar.
  • Ying Yang’ı temsil eder.
  • Duygusal paniği giderir.
  • Zihin bulanıklığının giderilmesine yardımcı olur.

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Rodonit taşı ne işe yarar?

Rodonit taşının hem bedensel hem de mental birçok farklı yararı olduğuna inanılır. İletişimi artırmada etkili olduğu için kişiler arası uyumun yüksek seviyelerde olmasını sağlar. Depresyon gibi ruhsal açıdan insana rahatsızlık veren hisleri ortadan kaldırır. Akciğer hastalıklarında olumlu etkileri olduğu söylenir. Geçmiş zamanlarda özellikle kötü rüyaların görülmemesi için kullanılmış bir değerli taştır. Genel olarak rodonit taşı faydaları ise şu şekildedir:

  • Stres ve problemlerin giderilmesinde etkilidir.
  • Vücuttan toksinleri attığına inanılır.
  • Zihnin berraklaşmasında etkilidir.
  • Kullanan kişinin ruh eşini bulmasını sağlar.
  • Böcek ısırmalarının tedavisinde etkili olduğu söylenir.
  • Boğaz iltihaplarının giderilmesine yardımcı olur.
  • Şok ve panik halinin yok olmasında etkilidir.
  • Zayıflamada etkili olduğuna inanılır.
  • Böbrek ve safra kesesi taşlarından kurtulmayı sağlar.
  • Karaciğerde meydana gelen hasarın iyileşmesinde etkilidir.
  • Kemik büyümesine fayda sağlar.
  • Vücutta oluşan yara izlerinin giderilmesinde etkilidir.
  • MS, eklem iltihabı, amfizem, mide ülseri gibi hastalıkları tedavi ettiğine inanılır.

Doğal taşların dikkatli bir şekilde kullanılması büyük önem taşır. Bu yüzden rodonit taşını kullanmadan önce doğal taşlarla ilgili alanında uzman olan bir alternatif tıp doktoruna danışılması önerilir.

Rodonit taşı nasıl temizlenir?

Tüm doğal taşlarda olduğu gibi rodonit taşının da belirli dönemlerde negatif enerjilerden arındırılması gerekir. Doğal taşlar çevredeki negatif enerjiyi kendilerine çeker. Bu yüzden belirli periyotlarda temizlenmesi önerilir. Rodonit taşını temizlerken uygulanabilecek yöntemler şu şekildedir:

  • Mum ışığında veya tuz lambasının yanına koyarak arındırmak
  • Akan su altında 1-2 dakika kadar yıkamak
  • Bahçe ve saksı toprağına gömüp 24 saat kadar bekletmek. (Saksının içinde çiçek olmamasına özen gösterilmesi gerekir. Taşın üzerinde biriken negatif enerji, çiçeğin zarar görmesine sebep olabilir.)
  • Tütsü yakarak tütsünün dumanıyla taşı temizlemek

Gerçek rodonit taşı nasıl anlaşılır?

Günümüzde birçok doğal taşın orijinal olmayan versiyonu piyasada karşımıza çıkabilir. Bu yüzden doğal taşların güvenilir yerlerden alınması gerekir. Rodonit taşının orijinal olup olmadığını anlamanın birkaç basit yolu mevcuttur. Orijinal olmayan doğal taşlara rengini veren çoğunlukla boyadır. Satın alınan rodonit taşı yüksek ısıra maruz kaldığında renginde akma yaşanmaz. Eğer akma meydana geliyorsa o taşın orijinal olmama ihtimali yüksektir. Ayıca diğer doğal taşlarda olduğu gibi rodonit taşını kullanmadan önce konuyla alakalı bilgi sahibi olan bir alternatif tıp uzmanından yardım alınması önemlidir.

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