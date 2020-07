Romantizmin Doruklarında: Netflix'teki En İyi Aşk Filmleri

Elizabeth Gilbert'ın yazdığı aynı isimli romanın beyaz perdeye uyarlanmış hali olan Ye, Dua Et, Sev filminde; Liz Gilbert'ın dünyayı gezmeyi arzusu anlatılıyor. Eşinden boşanmasının ardından bir yol ayrımına gelen Liz, işinden bir yıllığına izne ayrılarak karakterine hiç uymayan bir şekilde, hayatını değiştirmek için her şeyi riske atacaktır. Bu sıra dışı seyahatlerinde, İtalya’da yemek yemenin bir sanat olduğunu, Hindistan’da duanın karşı konulamaz etkisini, Bali’de ise aşkın harmonisini yaşar. Bu egzotik deneyimlerden birinde Liz için aşkın ayak sesleri duyulur. Film, seyahat etmeyi sevenlerin kaçırmaması gereken yapımların başını çekiyor.

Vizyona girdiği sene dillerden düşmeyen İncir Reçeli, Netflix aşk filmleri listemin tabii ki de olmazsa olmazı. Yazar olan Metin'in ürettiği senaryolar her defasında geri çevrilmiştir. Metin'in umudunun zedelendiği bir gece, bir anda Duygu ortaya çıkar. Gece çok sarhoş olan Duygu, evine gidemez ve Metin'in evinde kalır. Ertesi sabah uyanan Metin, Duygu'nun bıraktığı kısacık bir not bulur. Metin telefon numarasını bile bilmediği Duygu’nun sakladığı sırrın peşine düşer ve bir gün onu takip etmeye karar verir. Bu takibin sonunda öğrendikleri, onu hem üzecek hem de ölümsüz bir aşkın başlamasına vesile olacaktır. Ahh, sahneleri aklıma geldi gözlerim doldu yine...

Vizyon tarihi: 25 Aralık 2015 (Türkiye)

Türü: Romantik, Dram

Yönetmeni: Ali Bilgin

Başrol oyuncuları: Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal

12. 50 First Dates - 50 İlk Öpücük - IMDb 6.8



Deniz hayvanlarının tedavisi üzerinde yoğunlaşmış bir veteriner olan Henry Roth, kadınlara aşık olup bağlanmaktan korkan bir adamdır. Ama her şey günün birinde güzeller güzeli Lucy ile tanışınca biter ve Henry kendini sonsuz bağlılık için hazır hisseder. Henry evliliğe bile hazırdır ama Lucy, Henry’ye sadece bir günlüğüne aşıktır. Amnezinin nadir görülen bir türüne sahip olan Lucy kısa süre önce olan her şeyi unutuyor. Luciy'ye yaşananları yeniden hatırlatmak için onunla her gün yeniden tanışmanız gerekiyor. Henry ise Lucy’nin aşkını her gün yeniden kazanmak zorunda. Bir erkeğin aşkı için yapabileceklerinin sınırı yokmuş gerçekten ama her günün sonunda Lucy'nin Henry'i unutuyor oluşu biraz içimi sızlattı.

Vizyon tarihi: 30 Nisan 2004 (Türkiye)

Türü: Romantik, Komedi, Dram

Yönetmeni: Peter Segal

Başrol oyuncuları: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneide