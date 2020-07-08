Romantizmin Doruklarında: Netflix'teki En İyi Aşk Filmleri

Not: Netflix'teki en iyi aşk filmlerini IMDb'den aldığı puana göre, en düşükten başlayarak sıraladım. Siz bu yazıyı okurken, IMDb puanları değişmiş olabilir. 20. Falling Inn love - IMDb 5.6

Listemize hızlı bir giriş yapıyoruz, Netflix aşk filmlerinden Falling Inn Love, yarışmadan kazandığı pansiyon sayesinde hayatı değişen genç bir kadının hikayesini bizlere aktarıyor. San Francisco’da yaşamını devam ettiren Gabriela, Yeni Zelanda’daki pek de albenisi olmayan pansiyonu yenilemek için yola koyulur. Ancak bu tadilatı tek başına yapması mümkün değildir. Genç ve yakışıklı bir müteahhit olan Jake'ten yardım almaya başlayan Gabriela, Jake sayesinde pansiyonunu tamir etmeye başlar; ancak onarım sadece pansiyon ile sınırlı kalmayacak! Gabriela'nın hayatının onarılmasına tanık olurken, bu genç kadını kıskanmamak elde değil. Vizyon tarihi: 29 Ağustos 2019 (Türkiye) Türü: Romantik komedi Yönetmeni: Roger Kumble Başrol oyuncuları: Christina Milian, Adam Demos, Jeffrey Bowyer-Chapman 19. Eat, Pray, Love - Ye, Dua Et, Sev - IMDb 5.8

Elizabeth Gilbert'ın yazdığı aynı isimli romanın beyaz perdeye uyarlanmış hali olan Ye, Dua Et, Sev filminde; Liz Gilbert'ın dünyayı gezmeyi arzusu anlatılıyor. Eşinden boşanmasının ardından bir yol ayrımına gelen Liz, işinden bir yıllığına izne ayrılarak karakterine hiç uymayan bir şekilde, hayatını değiştirmek için her şeyi riske atacaktır. Bu sıra dışı seyahatlerinde, İtalya’da yemek yemenin bir sanat olduğunu, Hindistan’da duanın karşı konulamaz etkisini, Bali’de ise aşkın harmonisini yaşar. Bu egzotik deneyimlerden birinde Liz için aşkın ayak sesleri duyulur. Film, seyahat etmeyi sevenlerin kaçırmaması gereken yapımların başını çekiyor.

Not, bu filmden sonra işinizden istifa etmeye karar verirseniz beni suçlamayın. Vizyon tarihi: 8 Ekim 2010 (Türkiye) Türü: Romantik, Dram, Komedi Yönetmeni: Ryan Murphy Başrol oyuncuları: Julia Roberts, Javier Bardem, James Franco, Richard Jenkins, I. Gusti Ayu Puspawati 18. 13 Going on 13 - Keşke Otuz Olsam - IMDb 6.1

Keşke Otuz Olsam, içtenlikle dilenen dileklerin, hiç umulmadık anlarda gerçek olabileceğini bizlere anlatan komik ve romantik bir hikaye. Jenna’nın 13. yaş günü partisi, bir anda altüst olur. Kendi doğum günü partisinde fazlasıyla kırılan ve üzülen Jenna, otuz yaşına gelene dek saklanmaktan başka bir şey istemez ve elindeki dilek tozu sayesinde umulmadık bir biçimde isteği gerçek olur. Kusursuz bir fizik, rüya gibi bir ev, muhteşem bir gardırop, atlet bir erkek arkadaş, muhteşem bir iş ve yıldız arkadaşlar... Bundan daha iyi bir hayat olabilir mi? Ne yazık ki Jenna'nın asıl istediğinin bu olmadığını anlaması uzun sürmeyecektir. Şaşkınlığını uzun süre üzerinden atamayan Jenna'nın hikayesi en güzel Netflix aşk filmlerinden birini karşımıza çıkarıyor. Vizyona girdiği dönemin Dark'ı değil mi bu yapım sizce de ?

Vizyon tarihi: 6 Ağustos 2004 (Türkiye) Türü: Romantik, Fantastik, Komedi Yönetmeni: Garry Winick Başrol oyuncuları: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer 17. İkimizin Yerine - IMDb 6.2

Netflix aşk filmleri listesine yerli bir yapım olan İkimizin Yerine ile devam ediyoruz: Küçük bir kasabada yaşayan Çiçek, ailesinin kendisine çizmiş olduğu sınırların içinde sıkışıp kalmış genç bir kadındır. Hayata dair çözülmeyen soruları olan bu genç kadının, kasabaya yeni gelen edebiyat öğretmeni Doğan ile tanışması her şeyi değiştirir. Doğan bu aşkın imkansız ve yasak olduğunu bilse de; yasak elmanın cazibesine hayır diyemez ve Çiçek'e aşık olur. İkili arasında büyük bir sevda başlar. Oyunculuklar da bir o kadar muazzamdı, filmin birçok yerinde gözlerim doldu. Vizyon tarihi: 21 Ekim 2016 (Türkiye) Türü: Romantik Yönetmeni: Umur Turagay Başrol oyuncuları: Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor 16. The Ugly Truth - Kadın Aklı, Erkek Aklı - IMDb 6.4

Başarılı bir TV programı yapımcısı olan Abby, programının reytingleri düşüşe geçince, yeni işe başlayan Mike’la birlikte çalışmak zorunda kalır. Programda erkekler ve ilişkiler hakkında bilgiler vermeye başlayan Mike, bu sayede reytingleri arttırır ve programdaki yerini garantiler. Abby, yeni biriyle tanışır ve bu süreç için Mike’tan yardım alır, eğer sonuç Abby'nin istediği gibi olmazsa Mike işi bırakacaktır. Ama onun akıllıca taktikleri sürpriz bir sonuç doğurur. Bu iki zıt karakterin inatlaşmaları beni çok keyiflendirmişti. Bu yüzden en başarılı Netflix aşk filmleri arasına keyifle ekliyorum.

Vizyon tarihi: 25 Eylül 2009 (Türkiye) Türü: Romantik, Komedi Yönetmeni: Robert Luketic Başrol oyuncuları: Gerard Butler, Bree Turner, Eric Winter, Nick Searcy, Jesse D. Goins 15. İncir Reçeli - IMDb 6.5

Vizyona girdiği sene dillerden düşmeyen İncir Reçeli, Netflix aşk filmleri listemin tabii ki de olmazsa olmazı. Yazar olan Metin'in ürettiği senaryolar her defasında geri çevrilmiştir. Metin'in umudunun zedelendiği bir gece, bir anda Duygu ortaya çıkar. Gece çok sarhoş olan Duygu, evine gidemez ve Metin'in evinde kalır. Ertesi sabah uyanan Metin, Duygu'nun bıraktığı kısacık bir not bulur. Metin telefon numarasını bile bilmediği Duygu’nun sakladığı sırrın peşine düşer ve bir gün onu takip etmeye karar verir. Bu takibin sonunda öğrendikleri, onu hem üzecek hem de ölümsüz bir aşkın başlamasına vesile olacaktır. Ahh, sahneleri aklıma geldi gözlerim doldu yine... Vizyon tarihi: 11 Şubat 2011 (Türkiye) Türü: Romantik, Komedi Yönetmeni: Aytaç Ağırlar Başrol oyuncuları: Gerard Butler, Bree Turner, Eric Winter, Nick Searcy, Jesse D. Goins

14. Senden bana kalan - IMDb 6.6

Çocukluğunda anne ve babasını kaybeden Özgür, büyükbabasının mirası sayesinde zorluk çekmeden, biraz da şımartılarak büyümüştür. Dedesinden kalan mirası alabilmek için yapması gereken bir şey vardır; vasiyet gereği dedesinin köyündeki okuldan mezun olması gerekir. Özgür, köye geldiği ilk gün Elif'e aşık olur. Ancak Elif’in de kendine göre bir sırrı vardır. Elif ve Özgür çocukluktan sıyrılmış olarak, aşkın tadına beraber varacakları bir yıla sahiplerdir. Sizler de bu iki genç aşığın bir yıllık yolculuğuna eşlik etmek isterseniz, Senden Bana Kalan'ı mutlaka izleyebilirsiniz! Vizyon tarihi: 17 Nisan 2015 (Türkiye) Türü: Romantik, Dram Yönetmeni: Abdullah Oğuz Başrol oyuncuları: Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde 13. Delibal - IMDb 6.8

Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzikle uğraşan Barış, hayatı yaşamaktan keyif alan genç bir adamdır. Kafede garsonluk yapan Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç tatmadığı bir duyguya kapılmıştır. Her zaman onu teğet geçtiğini düşündüğü aşk, bu sefer Barış'ı yakalamıştır. Aşkı ona tattıran bu kızı bulmayı aklına koyan Barış, ismini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmak ister. Füsun’u bulmuştur ama Füsun'un aklında sadece üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmak vardır. Yakışıklı, zeki ve içten olan Barış, sonunda Füsun’u kendine aşık eder ama sonrasında ortaya hiç de beklenmedik sonuçlar çıkar. Filmin sonunda salya sümük ağlayacağımızı kim tahmin edebilirdi ki?

Vizyon tarihi: 25 Aralık 2015 (Türkiye) Türü: Romantik, Dram Yönetmeni: Ali Bilgin Başrol oyuncuları: Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal 12. 50 First Dates - 50 İlk Öpücük - IMDb 6.8

Deniz hayvanlarının tedavisi üzerinde yoğunlaşmış bir veteriner olan Henry Roth, kadınlara aşık olup bağlanmaktan korkan bir adamdır. Ama her şey günün birinde güzeller güzeli Lucy ile tanışınca biter ve Henry kendini sonsuz bağlılık için hazır hisseder. Henry evliliğe bile hazırdır ama Lucy, Henry’ye sadece bir günlüğüne aşıktır. Amnezinin nadir görülen bir türüne sahip olan Lucy kısa süre önce olan her şeyi unutuyor. Luciy'ye yaşananları yeniden hatırlatmak için onunla her gün yeniden tanışmanız gerekiyor. Henry ise Lucy’nin aşkını her gün yeniden kazanmak zorunda. Bir erkeğin aşkı için yapabileceklerinin sınırı yokmuş gerçekten ama her günün sonunda Lucy'nin Henry'i unutuyor oluşu biraz içimi sızlattı. Vizyon tarihi: 30 Nisan 2004 (Türkiye) Türü: Romantik, Komedi, Dram Yönetmeni: Peter Segal Başrol oyuncuları: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneide

11. Issız Adam - IMDb 6.8

Eski unutulmaz şarkları bizlere yeniden hatırlatan Issız Adam, Netflix aşk filmleri listemin ortasında yer alıyor. Bir kitapçıda başrol kahramanlarımızın hayatı tamamen değişir. Kaderin cilvesi sayesinde tanışan ve birbirinden tamamen farklı iki yaşama sahip olan Alper ve Ada'nın hayatları o günden itibaren bambaşka bir yöne evrilmeye başlar. Alper, 30’lu yaşlarda, kendi restoranını işleten iyi bir aşçıdır. Ada ise hayat dolu, zeki ve sosyal ilişkileri kuvvetli olan bir kadındır. Hayatını Beyoğlu'ndaki küçük dükkanında diktiği çocuk kostümleriyle kazanmaktadır. Bu ikilinin aşkı, gün geçtikçe azalan sosyal alanlar, yıllar sonra gelen bir tesadüf gibi ince işlenen detaylar beni filme sıkı sıkıya bağladı. Vizyon tarihi: 7 Kasım 2008 (Türkiye) Türü: Romantik, Dram Yönetmeni: Çağan Irmak Başrol oyuncuları: Melis Birkan, Cemal Hünal, Yıldız Kültür 10. Mutluluk Zamanı - IMDb 6.8

Kiralık Aşk dizisinin sevilen çiftini canlandıran, Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı Netflix aşk filmlerinden biri olan Mutluluk Zamanı; müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibi olan Mert'in hikayesini anlatıyor. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar. Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da bunu başaramaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın abisi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Ancak ne Cengiz'in Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından. Romantik komedi türünde gerçekten başarılı yapımlar yapıyoruz. Hem çok eğlendim, hem de aşkı içimde hissettim!

Vizyon tarihi: 9 Kasım 2017 (Türkiye) Türü: Romantik, Komedi Yönetmeni: Şenol Sönmez Başrol oyuncuları: Barış Arduç, Elçin Sangu, Cengiz Bozkurt 9. Notting Hill - Aşk Engel Tanımaz - IMDb 7.1

Netflix aşk filmleri listem, Julia Roberts'ın başrolünü üstlendiği Aşk Engel Tanımaz Filmi ile devam ediyor. Eşinden boşanmış olan William Thacker, Batı Londra'da Notting Hill'de yaşamaktadır. William, evini biraz garip sayılabilecek, Spike adlı biri ile paylaşmaktadır. Aynı zamanda Notting Hill'in tam merkezindeki Pazar Caddesi'nde Portobello Road'da bir kitabevinin sahibidir. Bir gün dünyaca ünlü film yıldızı Anna Scott'un dükkanına girerek; William'ın hayatını baştan aşağı değiştirir. Birtakım garip ve muzip olaylar sonucunda Anna ile William zaman içinde birlikte olmaya başlarlar. Bu masalsı aşk hikayesine engel olabilecek tek şey vardır, bu da aralarındaki yaş farkıdır. Acaba bu yaş farkı onları nasıl etkileyecektir? Vizyon tarihi: 15 Ekim 1999 (Türkiye) Türü: Romantik, Komedi Yönetmeni: Roger Michell Başrol oyuncuları: Julia Roberts, Hugh Grant, Richard McCabe

8. Love, Rosie - IMDb 7.2

Rosie ve Alex 5 yaşından beri iyi anlaşan iki çocukluk arkadaşıdır; bu yüzden aralarında aşk ve ilişkiye dair hiçbir ihtimal daha önce konuşulmamıştır. 18 yaşında yapılan bir seçim ise hayatlarını bambaşka yönlere sürükler. Ama aralarındaki bu özel bağ kilometrelerce mesafeye, akıp giden zamana yenilmemiş hatta daha da kuvvetlenmiştir. Bu arada Rosie ile Alex, hayal kırıklıklarıyla sonuçlanan ilişkiler ve evlilikler de yaşarlar. Birbirlerine yeniden kavuştuktan sonra acaba her şey için geç kalmışlar mıdır? Kaderin bizler için nasıl sürprizler hazırladığını öngöremediğimizi çok iyi vurgulamış filmin en çok bu yönünü sevdim! Vizyon tarihi: 6 Mart 2015 (Türkiye) Türü: Romantik, Komedi Yönetmeni: Christian Dittler Başrol oyuncuları: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke 7. The Age Of Adaline - Ölümsüz Aşk - IMDb 7.2

Güzel bir aşk hikayesiyle Netflix aşk filmleri listeme hız kesmeden devam ediyorum. Adaline Bowman, doğaüstü bir şekilde neredeyse 80 yıldır 29 yaşında sabit kalmayı başarmıştır. Adaline, yalnız bir hayat sürmekte ve bu sırrını ortaya çıkarabilecek hiç kimseyle fazla yakınlaşmamaktadır. Ellis’le tesadüfen tanışması aşka duyduğu tutkuyu yeniden tetikler. Ellis’in ailesiyle geçirdiği ufak bir tatil, sırrının açığa çıkma tehlikesini yaratınca Adaline, hayatını sonsuza dek değiştirecek önemli bir karar vermek zorunda kalır. Aşk bazı değerlerden daha önemli değil midir, hatta ömürden bile. Bunu anlatan en iyi Netflix aşk filmlerinden biri!

Vizyon tarihi: 5 Haziran 2015 (Türkiye) Türü: Romantik, Dram, Fantastik Yönetmeni: Lee Toland Krieger Başrol oyuncuları: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford 6. Edebiyat ve Patates Turtası Derneği - IMDb 7.4

Juliet, kalıplara sığmayacak özgürlükte bir ruha sahiptir. Aynı zamanda da yazarlık yaparak hayatını idame ettirme çabasındadır. Bir gün, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgalinde olan Guernsey adındaki adada yaşayan insanlar tarafından kurulan Guernsey Edebiyat ve Patates Turtası Derneği'nin üyesi olan Dawsey’den bir mektup alır. Mektubu okuyan Juliet, kulübü ve üyeleri merak eder. Yeni başladığı kitabına mükemmel bir konu olacağını düşünerek adaya doğru yola çıkar. İkinci Dünya Savaşı'nın etkisi altındaki bu güzel aşka tanıklık etmenizi tavsiye ederim. Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2018 (Türkiye) Türü: Dram, Romantik, Tarihi Yönetmeni: Mike Newell Başrol Oyuncuları: Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode 5. Unutursam Fısılda - IMDb 7.5

Hemşire Hanife ve kardeşi Hatice ufak bir kasabada yaşayan iki genç kızdır. Hatice, Hanife'ye göre haylaz ve başına buyruk hareket etmektedir. Bu kız kardeşlerin hayatı kasabaya gelen kaymakamın oğlu Tarık ile birlikte tamamen değişir. Hanife ve Hatice aynı erkeğe aşık olmuştur. Hatice'nin şarkı söyleme tutkusuyla, Tarık'a olan aşkı birleşince kasabadan kaçarlar. Yıllar sonra "Ayperi" ismiyle, Hatice ablasının yanına geri döner ama gizleyemeyeceği bir rahatsızlığı vardır. Ablası ona hala çok kızgın olsa da; zaman her şeyin ilacıdır. Film müzikleriyle de beni kendine hayran eden Unutursam Fısılda, yeri geldi güldürdü, yeri geldi ağlattı hem de çok ağlattı...

Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2014 (Türkiye) Türü: Dram, Romantik Yönetmeni: Çağan Irmak Başrol Oyuncuları: Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Işıl Yücesoy 4. Paris'te Gece Yarısı - Midnight In Paris - IMDb 7.7

Gil ve Inez, birkaç ay içinde evlenme planları yapan nişanlı mutlu bir çifttir. Inez, babasının iş seyahatini fırsat bilip onunla birlikte tatil için aşk şehri Paris'e doğru yola çıkar. Başlarda bu gezi oldukça sıradan ve eğlenceli bir şehir keşfetme macerasıyken; gece yarısı Paris caddelerinde yaşanan sıra dışı olaylar yüzünden hem Gill'in hem de bütün ailenin hayatı tepe taklak olur. Woody Allen farkını her sahnede hissettiğim bir yapım oldu! Vizyon Tarihi: 30 Eylül 2011 (Türkiye) Türü: Dram, Romantik Yönetmeni: Woody Allen Başrol Oyuncuları: Owen Wilson, Rachel McAdams, Michael Sheen 3. Zamanda Aşk - IMDb 7.8

Netflix aşk filmleri listemde bu defa inanılmaz tatlı bir film var. Tim Lake, normal görünen genç bir delikanlıdır ama ailesinin bir sırrı vardır; Lake ailesindeki bütün erkeklerin zamanda yolculuk yapma yeteneği vardır. 21. yaş gününde bunu öğrenen Tim, geçmişe giderek hatalarını düzeltmeye çalışır. Kısa süre sonra Londra'ya taşınmaya karar verir ve orada Mary adındaki bir kadına aşık olur. Gizli yeteneğini, ilişkisine heyecan getirmesi için kullanmaya başlayan Tim, plansız adımlar atmaya ve hata yapmaya başlar. Hem aşk, hem komedi, hem dram, hem de zaman yolculuğu! Böyle bir yapım zor bulunur, izlemenizi tavsiye ederim.